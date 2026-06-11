広島市内のデパートでお中元商戦がスタートしました。今年のイチオシは「涼を感じるスイーツ」です。

約２０００点のギフトが並ぶ福屋八丁堀本店のお中元ギフトセンター。今年も猛暑が予想される中で地元広島のギフトや「涼を感じるスイーツ」が推し商品として並べられています。

その中でもおすすめだというのがオリジナル広島ジェラートです。

福屋 食品課 竹山潤一さん「地元加計高校の生徒さんたちの自由なアイデアをもとに、昨年に引き続き第二弾ということでオリジナルジェラートを開発いたしました」

ミカンやサツマイモ、ブルーベリーなど県産食材を使った８種類のジェラートセット。

トウモロコシとカボチャを使ったジェラートを開発した加計高校の片山さんは

加計高校 片山雛香さん「私がイメージしていたものよりもすごくおいしくて、小さいお子さんでも食べられたり、高齢者の方でも食べられるような甘さだったのですごく良いものができたなと思います」

大道さんが担当したジェラートは意外な食材を使っています。

加計高校 大道明輝さん「安芸太田町が三段峡豆腐をやっていて、それってジェラートに使えるのかなという話になって、実際に試作してもらって食べると意外とさっぱりでおいしくて、豆腐でもジェラートになるんだとなりました。ヘルシーでさっぱりなので罪悪感なくおいしく食べてほしいなと思います」

高校生の柔軟な発想を生かしたジェラート広島菜を使ったものも。

試食した人「ちょっと塩味がして、さっぱりしておいしいです」「甘い中にちょっとだけしょっぱい味があって食べやすかったです。想像していたよりなめらかというか食べやすかった」

お中元ギフトセンターは８月４日まで、オンラインストアでも注文することができるということです。