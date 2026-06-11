特殊詐欺被害を防いだ店舗に感謝状、3回防ぎ「マイスター店舗」初認定も【新潟･佐渡市】
特殊詐欺の被害を防いだとして、佐渡警察署は佐渡市内のJAとコンビニエンスストアに感謝状を贈りました。
JA佐渡佐和田支店の森川典廣支店長は5月、多額の現金を口座から引き出そうとした60代男性に声をかけSNS型ロマンス詐欺の被害を防ぎました。
■JA佐渡佐和田支店 森川典廣支店長
「(男性は)『詐欺ではない』と言っていたが、警察を呼ぶことでご理解いただいた。お客様の財産を守ることができて良かった。」
ローソン佐渡畑野店の佐藤雄広さんは、高額な電子マネーを購入しようとした70代男性に警察への相談を促して詐欺被害を防ぎました。
■ローソン佐渡畑野店 佐藤雄広さん
「ギフトカードを購入して番号を教えてほしいというのはありえないので『詐欺ですよ』と。」
佐藤さんが勤務する店が特殊詐欺を防いだのは今回が3回目で、県警は詐欺被害防止の『マイスター店舗』に佐渡市では初めて認定しました。
■ローソン佐渡畑野店 北吉範店長
「そのような話をいただけて誠に光栄に思っております。一人でも被害者をなくせるように、佐渡のコンビニ全体で声をかけていきたい。」
来週15日(月)は年金支給日で、警察は高齢者の詐欺被害防止を呼びかけています。
JA佐渡佐和田支店の森川典廣支店長は5月、多額の現金を口座から引き出そうとした60代男性に声をかけSNS型ロマンス詐欺の被害を防ぎました。
■JA佐渡佐和田支店 森川典廣支店長
「(男性は)『詐欺ではない』と言っていたが、警察を呼ぶことでご理解いただいた。お客様の財産を守ることができて良かった。」
■ローソン佐渡畑野店 佐藤雄広さん
「ギフトカードを購入して番号を教えてほしいというのはありえないので『詐欺ですよ』と。」
佐藤さんが勤務する店が特殊詐欺を防いだのは今回が3回目で、県警は詐欺被害防止の『マイスター店舗』に佐渡市では初めて認定しました。
■ローソン佐渡畑野店 北吉範店長
「そのような話をいただけて誠に光栄に思っております。一人でも被害者をなくせるように、佐渡のコンビニ全体で声をかけていきたい。」
来週15日(月)は年金支給日で、警察は高齢者の詐欺被害防止を呼びかけています。