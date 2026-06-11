鹿児島湾で毒性の強い有害プランクトンが確認されたことを受け、県は現在、赤潮警報を発表しています。被害額が約1億3000万円に上り警戒態勢が続くなか、県は11日、現地調査を行いました。



（県漁協牛根支所・清水誠支所参事役）

「（赤潮は）毎年少しは出ているが、こんなに異常発生するのは、12年ぶりで、いけすを移動した業者もいるし、避難場所がなくて、いけすを移動できず、ここでじっと構えている業者もいる」





4日、鹿児島湾奥の広い範囲で、毒性が強い有害プランクトン『シャットネラ マリーナ』の増殖が確認されたため、県は、赤潮警報を発表。いけすの移動や餌止めなどを呼びかけ、対策を行ってきました。しかし、その後の調査で、『シャットネラ マリーナ』は減少した一方、有害性が疑われているプランクトンの『ディクチオカ フィブラ』が増殖していることが判明。垂水市牛根では、養殖ブリ約2万3000匹が死んでいるのが確認され、被害額は約1億3000万円に上るということです。県漁協牛根支所では、活性粘土をまくなどして対策を講じた結果、少しずつ改善の兆しが見えてきたといいます。しかし、雨が降ると、再び増殖の可能性が高まるため、警戒態勢が続いています。（県漁協牛根支所・清水誠支所参事役）「いま避難漁場も検討しているが、これが濃くなって、へい死とかが出るようであれば避難をしようかなと、いまみんなスタンバイしている。気も張ってくるしだいぶ疲れている」こうしたなか、11日朝。（記者）「午前7時前の谷山港。赤潮被害の調査に向け準備が進められている」県の水産技術開発センターは、鹿児島湾の12か所を対象に現地調査を実施。採取した海水を調査し、分析するとしています。県は「有害プランクトンの増殖は落ち着いてきているものの、引き続き厳重に警戒し、必要に応じて迅速に対応してほしい」と呼び掛けています。