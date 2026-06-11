中島健人、塩野瑛久を壁ドン「全力で受け止めてくれた」 アツい裏話も披露
歌手で俳優の中島健人が、主演を務める映画『ラブ≠コメディ』（7月3日公開）完成披露試写会に、共演の塩野瑛久とともに登壇した。冒頭から塩野は「テレビでみていて大好きな中島健人くんと一緒に作品をつむぐことができてすごくうれしく思います」とうれしげに語った。
【全身ショット】脚長い…！さすがのスタイルでセットアップを着こなす中島健人
中島演じる主人公の神崎麗司は“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優。「ラブコメなんて、もうやりたくない！」――30歳を迎え、重厚なドラマで評価されたいという思いを抱えていた中、またもや届いたのは王道ラブコメの出演オファー。相手役はアイドル・南風美里（長濱ねる）と聞き反発する麗司だが、この出会いが麗司の人生を大きく動かしていく。
麗司のライバルで友人でもある俳優・渕上颯真を演じた塩野に、中島は「塩野くんは、オレの壁ドンを全力で受け止めてくれたよね」と信頼。
塩野は「受け止めましたよ。そのときに、めちゃくちゃアツいことを言ってくれたんです。（渕上は）友人でありというところで、『これ怒りすぎかな？』と気にされていて。『やっぱりどうでもいいやつだったら、ここまでアツくならないよね。ここはバックボーンは描かれてないけど友人として言いたいんだよね』と。それを受けてのドン」と、中島の役への深い読み込みがあったことを明かし、中島は「うわぁ、ありがたい！」と感謝していた。
試写会には中島、塩野のほか、長濱、板谷由夏、今野大輝（B＆ZAI）、光石研、紙谷楓監督が登壇した。
【全身ショット】脚長い…！さすがのスタイルでセットアップを着こなす中島健人
中島演じる主人公の神崎麗司は“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優。「ラブコメなんて、もうやりたくない！」――30歳を迎え、重厚なドラマで評価されたいという思いを抱えていた中、またもや届いたのは王道ラブコメの出演オファー。相手役はアイドル・南風美里（長濱ねる）と聞き反発する麗司だが、この出会いが麗司の人生を大きく動かしていく。
塩野は「受け止めましたよ。そのときに、めちゃくちゃアツいことを言ってくれたんです。（渕上は）友人でありというところで、『これ怒りすぎかな？』と気にされていて。『やっぱりどうでもいいやつだったら、ここまでアツくならないよね。ここはバックボーンは描かれてないけど友人として言いたいんだよね』と。それを受けてのドン」と、中島の役への深い読み込みがあったことを明かし、中島は「うわぁ、ありがたい！」と感謝していた。
試写会には中島、塩野のほか、長濱、板谷由夏、今野大輝（B＆ZAI）、光石研、紙谷楓監督が登壇した。