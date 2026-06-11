吉本新喜劇の松浦真也（49）と森田まりこ（45）によるユニット「ヤンシー＆マリコンヌ」が11日、都内で新曲「ぷるるん音頭」の発表披露会見を行った。

7月1日に吉本新喜劇座員のネタから生まれた楽曲を集めたミニアルバム「吉本新喜劇☆パーティー！SUMMER SONG COLLECTION！2026」が各種配信サービスでリリース。この日は、収録される「ぷるるん音頭」を報道陣に披露。お尻を振る振り付けがチャーミングで、森田は「お尻を“ぷるるん”とさせることで晴れやかな気持ちになる。子どもから大人まで楽しめる」とアピールした。

松浦は、開幕を控えるサッカーW杯にちなんで「ゴールを決めたときのパフォーマンスでやっていただけたら」と、“ぷるるんパフォ”を熱望。大のサッカー好きの森田は「ぜひ“ぷるるん！”と言いながら。大阪出身の堂安（律）選手にやって欲しい」と呼びかけた。

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した「りくりゅうペア」の三浦璃来さんのモノマネが話題になっていた森田。この日もりくりゅうペアのモノマネを披露し、松浦は「絆は負けないんじゃないですか。向こうがどれくらい絆深いのか分からないですけど」と自信満々。森田が2018年になんばグランド花月での公演中に「左膝前十字靱帯断裂」「左膝内外側半月板損傷」の重傷を負った際は、松浦が森田をおぶって病院まで送り、その後自宅まで送り届けたという。森田が「扉の前まで送ってくれた。これ以上（家に）入って、変に思われたらアカンからって…ほんまに私たちはそういうのないから、変に思われんように…」と釈明すると、司会を務めたすっちー（54）は「あるように聞こえるやん！」と鋭いツッコミを入れ会場を笑わせた。