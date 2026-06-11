女優の木村多江（５５）が１１日放送の「徹子の部屋」（テレビ朝日系）に出演し、テレビで今まで語らなかった愛娘について語った。

テレビで初めて愛娘の写真を披露した。子供がいることは公表していたが、「子供を守るってこともあって、それで話さなかったんですけど、今日は徹子さんにお会いするから全部お話しようと思って」と切り出した。

木村が幼少期の娘の写真を見ながら解説すると黒柳は「あ、かわいい」と称賛。続けて１８歳になった娘がオーストラリアで過ごしていることに触れ、黒柳が「さびしいでしょ」と声をかけると、泣きそうな表情で木村も「さびしいです。でも本人が１５歳の時に、高校１年生の時に『やっぱりもっと英語を、ネーティブになりたいし、上手になりたい。オーストラリアでお金稼いで起業したいので、行かせてください』って言われて、そうなんだって。高校入ったところだったんですけど、本人が行きたいならと思って。それで行ってしまいました」と苦笑いした。

娘の外見は外国人のようだという。「私とは全然似てないので、ちょっと華やかな派手な感じ」と明かした。

小学４年生で行った２週間のサマースクールが愛娘の転機となったという。「英語があまりしゃべれなくて、本当は快活な性格なのに内気と思われてしまった。もう行きたいって言わないんじゃないかと思ったら（娘は）自分が内気に見られたのがすごく悔しかったから、自分のそのままを見せたいから英語をがんばるって。私も行きたいんだけど、向こうは物価が高いので、私が行くよりは娘に帰って来てもらいたい。でも今年行こうかな」と語った。

娘はタッチラグビーで西オーストラリア代表だと明かし「私より背も大きいして体も大きいのでガンガンやって…」と言い、親子でラグビー好きであることも明かした。