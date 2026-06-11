1児の母・高垣麗子、“和風肉団子”メインの手作り弁当公開「ご飯とおかずのバランス最高」「レシピ気になる」の声
【モデルプレス＝2026/06/11】モデルの高垣麗子が6月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘への手作り弁当を公開した。
【写真】46歳ママモデル「ヘルシーで美味しそう」と話題の肉団子弁当
高垣は「今日のお弁当」と紹介し、小学生の娘のために作った弁当の写真を投稿。ふりかけと昆布の佃煮をのせた白ごはんに和風肉団子、ホワイトコーン、ほうれん草のお浸しを添えた健康的なお弁当を披露している。弁当箱の隣には、さくらんぼが入ったミントグリーンの容器と、さくらんぼ柄のランチクロスも並べられている。
また、娘の学校生活について「今日は今年初のプール…あるのかな！？ 梅雨と猛暑とで今時の小学生はプールに入れる回数が1年間で限られているので 先生の判断にドキドキなのだそうです」とつづり「楽しんできてね」と記している。
この投稿に、ファンからは「ヘルシーで美味しそう」「ご飯とおかずのバランス最高」「お弁当の中身に合わせてランチクロス変えてるのさすが」「詰め方のセンス抜群」「和風肉団子のレシピ知りたい」などの声が上がっている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】46歳ママモデル「ヘルシーで美味しそう」と話題の肉団子弁当
◆高垣麗子、娘への手作り弁当披露
高垣は「今日のお弁当」と紹介し、小学生の娘のために作った弁当の写真を投稿。ふりかけと昆布の佃煮をのせた白ごはんに和風肉団子、ホワイトコーン、ほうれん草のお浸しを添えた健康的なお弁当を披露している。弁当箱の隣には、さくらんぼが入ったミントグリーンの容器と、さくらんぼ柄のランチクロスも並べられている。
◆高垣麗子の投稿に「ご飯とおかずのバランス最高」の声
この投稿に、ファンからは「ヘルシーで美味しそう」「ご飯とおかずのバランス最高」「お弁当の中身に合わせてランチクロス変えてるのさすが」「詰め方のセンス抜群」「和風肉団子のレシピ知りたい」などの声が上がっている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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