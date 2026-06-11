元モー娘。飯田圭織「バタバタな朝でした」彩り豊かな豪華手作り弁当公開「忙しさを感じさせないクオリティ」「栄養バランスも完璧」の声
【モデルプレス＝2026/06/11】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が6月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもたちへの手作り弁当を公開した。
【写真】44歳元モー娘。「盛り付けが上手い」と話題のぎっしり手作り弁当
飯田は「木曜日のお弁当」と紹介し、子ども2人の弁当箱が並んだ写真を投稿。肉やキャベツなど大ぶりの具材が入った焼きそば、ゆで卵、皮付きポテト、ブロッコリー、とうもろこしを彩りよく盛り付けた弁当を披露し「今日は早朝から地方へお仕事へ向かう為 かなりバタバタな朝でした」と振り返っている。
この投稿に、ファンからは「盛り付けが上手い」「忙しさを感じさせないクオリティ」「どれも美味しそう」「彩りも栄養バランスも完璧」「尊敬する」などの声が上がっている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】44歳元モー娘。「盛り付けが上手い」と話題のぎっしり手作り弁当
◆飯田圭織、子どもたちへの手作り弁当披露
飯田は「木曜日のお弁当」と紹介し、子ども2人の弁当箱が並んだ写真を投稿。肉やキャベツなど大ぶりの具材が入った焼きそば、ゆで卵、皮付きポテト、ブロッコリー、とうもろこしを彩りよく盛り付けた弁当を披露し「今日は早朝から地方へお仕事へ向かう為 かなりバタバタな朝でした」と振り返っている。
◆飯田圭織の投稿に「忙しさを感じさせないクオリティ」の声
この投稿に、ファンからは「盛り付けが上手い」「忙しさを感じさせないクオリティ」「どれも美味しそう」「彩りも栄養バランスも完璧」「尊敬する」などの声が上がっている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
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