MEGUMI、月1で行っている美容施術とは「本当は3ヶ月に1回でいいらしいんですけれども」
【モデルプレス＝2026/06/11】女優・プロデューサーのMEGUMIが6月11日、都内で行われた自身のプロデューススキンケアブランド「Aurelie.」のブランド創立2周年記念イベント「Aurelie. SALON」に、お笑いコンビ・レインボーの池田直人とともに出席。肌へのこだわりを語った。
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ブランド創立時の思いを聞かれたMEGUMIは「私自身が26〜27歳ぐらいの時にすごい顔が劣化したタイミングがある」と明かし、「ずっとグラビアをやっていたので、日に当たる生活。そして若かったので過信してて何にもケアをしない。メイクも落とさないで寝るとか。あとはギャルブームだったので、日焼けして黒いのが可愛いみたいな時代だったので、顔に日焼けオイルを塗ったりと、本当に負荷をかけていたんです。それが出産と同時にバババババンと出てきました」と回顧した。
そして「顔って、皮膚って、その人の生き様が全部吹き出ちゃう瞬間があると思う」と言い、「まさにおざなりにしていたことがバンって吹き出しちゃって。シワとかシミとかたるみとか肝斑とか深いほうれい線とか、そういうものが20代なのにめちゃめちゃ出ちゃって、とにこのまま自分はおばあちゃんになるんじゃないかなというぐらいの恐怖心に包まれてしまいました」と当時を振り返った。
その後、スキンケアを心がけるようになったことで、「ある日、突然友達に『最近なんか変わったけど何やってんの』って言われた」とし、「それが実際にスキンケアをして約3年目ぐらい」と説明。続けて「そうなってから、自分の性格が後ろ向いていたものが少しずつ前を向き始め、好奇心が回復し、今は若い時よりもやりたいこととか、会いに行きたい人に会いに行くという行動力が加速していって。やっぱり肌が綺麗になったりすると、自分の性格がこんなに変わって、性格が変わると人生が変わるんだなということを身をもって体験した」と語った。
MEGUMIは「本当は見せたくない、言わないようにしている部分はありますか」と尋ねられると「レーザーとかは、クリニックとかでマジで月に1回やってます」と回答。「カスタム治療っていって、自分の顔写真を撮ってもらって、6種類ぐらいのレーザーを、『MEGUMIさんもう来ないでください』って言われても『私、突き抜けたいんです。もっといきたいです』『じゃ、勝手にどうぞ』みたいな感じで、本当は3ヶ月に1回でいいらしいんですけれども、月に1回、4時間ぐらい当てっぱなし」としつつ、「聞かれてないから言わないだけですけど」と補足していた。（modelpress編集部）
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◆MEGUMI、肌に負担をかけていた時期を回顧
ブランド創立時の思いを聞かれたMEGUMIは「私自身が26〜27歳ぐらいの時にすごい顔が劣化したタイミングがある」と明かし、「ずっとグラビアをやっていたので、日に当たる生活。そして若かったので過信してて何にもケアをしない。メイクも落とさないで寝るとか。あとはギャルブームだったので、日焼けして黒いのが可愛いみたいな時代だったので、顔に日焼けオイルを塗ったりと、本当に負荷をかけていたんです。それが出産と同時にバババババンと出てきました」と回顧した。
◆MEGUMI、毎月欠かさない美容へのこだわり明かす
その後、スキンケアを心がけるようになったことで、「ある日、突然友達に『最近なんか変わったけど何やってんの』って言われた」とし、「それが実際にスキンケアをして約3年目ぐらい」と説明。続けて「そうなってから、自分の性格が後ろ向いていたものが少しずつ前を向き始め、好奇心が回復し、今は若い時よりもやりたいこととか、会いに行きたい人に会いに行くという行動力が加速していって。やっぱり肌が綺麗になったりすると、自分の性格がこんなに変わって、性格が変わると人生が変わるんだなということを身をもって体験した」と語った。
MEGUMIは「本当は見せたくない、言わないようにしている部分はありますか」と尋ねられると「レーザーとかは、クリニックとかでマジで月に1回やってます」と回答。「カスタム治療っていって、自分の顔写真を撮ってもらって、6種類ぐらいのレーザーを、『MEGUMIさんもう来ないでください』って言われても『私、突き抜けたいんです。もっといきたいです』『じゃ、勝手にどうぞ』みたいな感じで、本当は3ヶ月に1回でいいらしいんですけれども、月に1回、4時間ぐらい当てっぱなし」としつつ、「聞かれてないから言わないだけですけど」と補足していた。（modelpress編集部）
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