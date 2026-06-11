「日報を探していた」

【写真を見る】遺族が写真を公開した理由 運転手は“ながらスマホ”を言い逃れ… スマホの分析結果示され｢TikTok｣見ていたと認める 新名神の6人死亡事故【遺族側コメント全文】

6人が死亡した新名神の追突事故で、トラック運転手はながらスマホの言い逃れを図っていました。

6月10日、三重の津地裁で開かれた初公判。



亀山市の新名神高速で今年3月、大型トラックがきっかけとなった玉突き事故では、最初に追突された乗用車にいた、静岡県袋井市の松本幸司さん（45）・妻の恵梨子さん（42）・長女の莉桜さん（11）・長男の壮真さん（8）・次女の彩那さん（5）の家族5人と、その前の乗用車を運転していた、埼玉県草加市の髙峰啓三さん（56）の合わせて6人が死亡しました。

「運転日報をさがすため」ながらスマホの言い逃れ図る

大型トラックの運転手で過失運転致死の罪に問われている水谷水都代被告（54）は、法廷で起訴内容を認めましたが、検察は水谷被告が当初、脇見の理由について「運転日報をさがすため」と、ながらスマホの言い逃れを図っていたことを指摘。

水谷被告はスマホの分析結果を示され、TikTokを見ていたことをようやく認めたと追及しました。

遺族「『殺害』したことの不合理さを多くの方に知ってもらいたい」

一方、裁判を傍聴した遺族は、亡くなった6人の写真を公開した理由について、それぞれコメントを寄せています。



（髙峰啓三さんの遺族側コメント全文）

ご遺族は、検察庁からの請求証拠の開示を受けて、被告人供述調書その他を閲覧しておりますが、あまりに無責任で危険な運転により、全く落ち度のなかった啓三氏及び５名の方が亡くなったことに強い憤りを感じています。



他方で、何の落ち度もなく亡くなった啓三氏のことを多くの方に知ってもらいたい、そのような啓三氏を危険な運転で「殺害」したことの不合理さを多くの方に知ってもらいたい、という気持ちから啓三氏の写真を提供することとしました。

遺族「社会がよい方向に変わるように期待をもって」

（松本さん一家の遺族側コメント全文）

被害者家族の写真については、これまで公開を差し控えてきました。その理由は、被害者側であるにもかかわらず、興味本位で晒し物のように扱われることへの懸念、子どもたちの友人たちに対する影響を避けたいという思いからでした。

実際、取材を避けていただきたいというお願いをさせていただいたにも関わらず、葬儀に乗り込んで来られたり、無断で公道からカメラを向けられることもありました。社会的影響が大きい事故だけに、視聴率稼ぎとも思われる取材をされたことは今でも残念な気持ちです。

一方で、被害者に寄り添いながら、社会として事実を受け止めて、このような交通事故を根絶したいという思いを持ちながら真摯な取材を行われているマスコミもあります。

私たち遺族としても、このような悲惨な事故が起きないことを強く望みます。この事故をきっかけとして、運転中の携帯使用に関する厳罰化等の法改正も含めた検討をしていただきたいと考えております。社会が何も変わらなければ、６人の命が無駄になりかねません。

そのためには、どのような家族が亡くなってしまったのかをリアリティをもって報道して頂くことも必要かと考えます。社会がよい方向に変わるように期待をもって、亡くなった家族の写真を提供させていただきます。