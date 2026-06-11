【ミセス「CEREMONY」写真特集】中条あやみ・上白石萌音・TXT・FRUITS ZIPPERら豪華集結 2日間異なる装飾で華やかなグリーンカーペットに
【モデルプレス＝2026/06/11】6月10〜11日、Kアリーナ横浜にてファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」が開催された。Mrs. GREEN APPLEをはじめ、ゲストアーティストやMCが華やかなグリーンカーペットに登場した。【写真特集】
【写真】ミセス「CEREMONY」1日目衣装は「オズの魔法使い」
ライブやフェスとは異なる、ファッション・音楽・カルチャーが融合した新たなエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」。プライズ（PRIZE）とは異なる“プレイズ（PRAISE）”というスタイルを掲げ、お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合うことで、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱する。MCは中条あやみとサッシャが務めた。
会場の外一面にはフラッグが並び、正面玄関前の大きなスクリーンの左右には、来場する観客を歓迎するような「CEREMONY」の巨大な看板が掲げられた。各出演アーティストのファンたちが集う会場付近ではそういった装飾をバックに記念写真を撮る人も大勢。VIP SEATにはセミフォーマルのドレスコードが定められており、普段のライブとは異なった厳格な雰囲気も感じ取れた。
2025年6月18日にKアリーナ横浜で初開催され、2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催。AI、asmi、超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHERがゲスト出演した初日の6月10日は、紫色の花が「CEREMONY」のロゴを可憐に囲むようなフラワーアレンジメントが施されたグリーンカーペットとなった。
AIやasmiは個性的なドレスアップに、s**t kingzやTOMORROW X TOGETHERはモノトーンを基調とした装いなど、ライブ前から特別感溢れる姿に。またMrs. GREEN APPLEは「オズの魔法使い」をテーマに、大森元貴はドロシー、若井滉斗はブリキとカカシのミックス、藤澤涼架はライオンに扮していた。
2日目となる11日のゲストにはFRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWSを招聘。グリーンカーペットもガラリと印象を変え、暖色系のフラワーアレンジメントの上に色とりどりの蝶が舞うセットに。輝かしい金色の竹林にロゴ入りの提灯が灯った和テイストな装飾となった。Mrs. GREEN APPLEの3人も昔話「桃太郎」をテーマに、奇抜なファッションで姿を現したほか、上白石萌音は真っ赤なドレス、FRUITS ZIPPERはメンバーカラーを基調とした新衣装に身を包み、グリーンカーペットに彩りをもたらしていた。（modelpress編集部）
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【写真】ミセス「CEREMONY」1日目衣装は「オズの魔法使い」
◆Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」
ライブやフェスとは異なる、ファッション・音楽・カルチャーが融合した新たなエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」。プライズ（PRIZE）とは異なる“プレイズ（PRAISE）”というスタイルを掲げ、お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合うことで、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱する。MCは中条あやみとサッシャが務めた。
◆「CEREMONY」1日目、ミセスが「オズの魔法使い」に
2025年6月18日にKアリーナ横浜で初開催され、2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催。AI、asmi、超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHERがゲスト出演した初日の6月10日は、紫色の花が「CEREMONY」のロゴを可憐に囲むようなフラワーアレンジメントが施されたグリーンカーペットとなった。
AIやasmiは個性的なドレスアップに、s**t kingzやTOMORROW X TOGETHERはモノトーンを基調とした装いなど、ライブ前から特別感溢れる姿に。またMrs. GREEN APPLEは「オズの魔法使い」をテーマに、大森元貴はドロシー、若井滉斗はブリキとカカシのミックス、藤澤涼架はライオンに扮していた。
◆「CEREMONY」2日目は和テイストに雰囲気ガラリ
2日目となる11日のゲストにはFRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWSを招聘。グリーンカーペットもガラリと印象を変え、暖色系のフラワーアレンジメントの上に色とりどりの蝶が舞うセットに。輝かしい金色の竹林にロゴ入りの提灯が灯った和テイストな装飾となった。Mrs. GREEN APPLEの3人も昔話「桃太郎」をテーマに、奇抜なファッションで姿を現したほか、上白石萌音は真っ赤なドレス、FRUITS ZIPPERはメンバーカラーを基調とした新衣装に身を包み、グリーンカーペットに彩りをもたらしていた。（modelpress編集部）
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