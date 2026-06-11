4児の父・織田信成「おかず余って妻の分も」2人分の手作り弁当公開「愛情と優しさがたっぷり」「彩り豊かで美味しそう」の声

4児の父・織田信成「おかず余って妻の分も」2人分の手作り弁当公開「愛情と優しさがたっぷり」「彩り豊かで美味しそう」の声