4児の父・織田信成「おかず余って妻の分も」2人分の手作り弁当公開「愛情と優しさがたっぷり」「彩り豊かで美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/06/11】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が6月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】4児の父・39歳五輪選手「おかず多くて最高」と話題のボリューム弁当
織田は「焼肉のタレ万能説」と添えるとともに「上にかける胡麻がほしい」と記し、2人分の弁当箱が並んだ写真を投稿。1つは高校生の長男へのもので、ふっくらとした白ごはんとタレがしっかりと絡んだ肉、卵焼き、ブロッコリーなどを盛り付けた食べ応えのある仕上がりとなっている。
もう1つは、卵焼き以外のおかずと白ごはんが丁寧に詰められた弁当で「おかず余って妻の分も」と妻のために作ったものであることを説明している。最後に「私は今から東京行きます」とつづり、東京への出張前に作った弁当であることを明かした。
この投稿に、ファンからは「愛情と優しさがたっぷり」「おかず多くて最高」「彩り豊かで美味しそう」「いつも素敵なお弁当」「お肉が柔らかそう」などの声が上がっている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】4児の父・39歳五輪選手「おかず多くて最高」と話題のボリューム弁当
◆織田信成、2人分の手作り弁当披露
織田は「焼肉のタレ万能説」と添えるとともに「上にかける胡麻がほしい」と記し、2人分の弁当箱が並んだ写真を投稿。1つは高校生の長男へのもので、ふっくらとした白ごはんとタレがしっかりと絡んだ肉、卵焼き、ブロッコリーなどを盛り付けた食べ応えのある仕上がりとなっている。
◆織田信成の投稿に「愛情と優しさがたっぷり」の声
この投稿に、ファンからは「愛情と優しさがたっぷり」「おかず多くて最高」「彩り豊かで美味しそう」「いつも素敵なお弁当」「お肉が柔らかそう」などの声が上がっている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】