¡Úºå¿À¡ÛÂç»³ÍªÊå¤Î7¹æ¥½¥í¤ÇÀèÀ©¡¡3»î¹ç¥Ò¥Ã¥È¤Ê¤·¤«¤é±¦Êý¸þ¤Ø²ÁÃÍ¤¢¤ë°ìÂÇ
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯-ºå¿À(11Æü¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à)
Âç»³ÍªÊåÁª¼ê¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Çºå¿À¤¬ÀèÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Î4²ó¡¢ºå¿À¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀèÈ¯¤Î¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢Åê¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÏ¢Â³»°¿¶¤Ç2¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤ë¤È5ÈÖ¡¦Âç»³ÍªÊåÁª¼ê¤ËÂÇÀÊ¤¬¤Þ¤ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç»³Áª¼ê¤Ï1¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¤Î2µåÌÜ¡¢153¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤È¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Øº£µ¨7¹æ¤Î¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤ÁÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºßºå¿À¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÏ¢ÇÔÃæ¡¢3»î¹ç¥Ò¥Ã¥È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Âç»³Áª¼ê¤Ç¤¹¤¬Âç¤¤Ê°ìÂÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£