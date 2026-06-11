◆女子プロゴルフツアー 宮里藍サントリーレディス 第１日（１１日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）

１４歳の韓国のアマチュア、金瑞娥（キム・ソア）が衝撃の日本デビューを果たした。９バーディー、ボギーなしの９アンダー６３をマークし、単独首位発進を決めた。

２０２４年ワールドレディス・サロンパスカップでの李暁松（イ・ヒョソン、韓国）の１５歳１７６日を大幅に塗り替える１４歳１５０日でのツアー最年少優勝へ好スタートを切った。

「今日はパッティングがすごくよかった。４アンダーを目標にしていた。９アンダーは自分でも予想していなかったスコアなので、よくできたと思う」と初々しい笑顔を見せた。

１７番パー５で残り２５０ヤードの第２打を、直ドラでピン奧６メートルに運んで２パット。１８番は１０２ヤードをピン右奧２メートル弱につけ、連続バーディーで締めた。

ゴルフ歴は、まだ４年目というから驚きだ。子どもの頃はピアニストになることが夢だったが、同時期に習っていたテコンドーのコーチから「アスリートに向いているからスポーツをやった方がいい」と声がかかった。

祖母の薦めで１１歳のときにゴルフを選んだ。「目標は世界ランクＮＯ１。五輪に出場してグランドスラムを達成したい」。プロも参加した２月のポルトガルの大会で優勝。４月の韓国女子ツアーの開幕戦では４位に入るなど、成長著しい。

身長１７１センチのロングヒッターは、キャリーで２７０ヤードをマークする。開幕前の練習ラウンドで一緒に回った日本ツアー屈指の飛ばし屋、穴井詩が「あの子はどこの子！？」と目を丸くしたほどだ。

ファンの間では韓国語で「アグレッシブ」「イケイケ」を意味する「タッコン」の愛称で親しまれている。「同じ練習場で練習していたので、もちろん知っている」という李暁松の記録更新が見える位置で初日を終えた。「とにかく自分のベストを尽くすことだけを考えたい」。積極果敢にコースを攻め抜く。（高木 恵）