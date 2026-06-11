２３年３月にフジテレビを退社した三田友梨佳アナウンサーが、第２子妊娠を報告した。

三田アナは１１日、自身のインスタグラムを更新。「この度、第二子となる新たな命を授かりました。安定期に入り体調も落ち着いてまいりましたので、皆さまにご報告させていただきます。出産は秋頃を予定しています」と記し、ピンク色の花束の写真をアップ。

「家族が増える喜びとともに、改めて命の尊さや日々のありがたさを感じながら過ごしています。体調を第一に考えながら、これからも感謝の気持ちを忘れず、一つ一つのお仕事に誠実に向き合ってまいります。温かく見守っていただけましたら幸いです。これからもどうぞよろしくお願いいたします」とつづった。

この投稿には、元同僚のフジテレビ・生田竜聖アナが「ベビーフォトのイメトレしておくね！」とコメントするなど、祝福の声が寄せられている。

三田アナはフジテレビ在籍中は「Ｍｒ．サンデー」（日曜・午後１０時）のＭＣなど看板アナとして活躍し、２３年３月末で退社。プライベートでは２０年１月に一般男性と結婚し、２３年３月に第１子を出産した。