日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）は１１日、都内で理事会を開き、卓球女子で１２歳の有望株・松島美空が、次世代トップアスリートの育成事業「ＪＯＣエリートアカデミー」に途中入校する手続きに入っていることを明らかにした。４月に木下グループが運営する神奈川県内の育成機関、木下アカデミーに入校したが、この日までに離れていた。

２００８年の事業開始後、途中入校の選手は初めてだが、ＪＯＣは他の入校生と同様に書類や適性検査、面接などを実施し、「基準を超えていれば」、入校可とする意向。ＪＯＣの担当者は「面接等々の準備を進めている。いつ（入校）とは言えないが、速やかに手続きを行っている」と話した。

今春に京都・竹田小学校を卒業後、地元・京都の親元を離れる決断をしていた。五輪２大会銀メダルの平野美宇らトップ選手を輩出したＪＯＣエリートアカデミーには、全日本選手権シングルス連覇の兄・輝空（そら）も中学１年で入校して２年間腕を磨き、終了している。中学１年の美空も夢の五輪代表に向けて、新しい環境で力をつける。