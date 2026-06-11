「尼崎センプルカップ・Ｇ１」（１１日、尼崎）

勝負の世界は最後まで分からない。４日目１１Ｒは、篠崎仁志（福岡）がイン逃げで１着。最終コーナーを全速ターンでブン回した西岡顕心（２４）＝香川・１２９期・Ａ１＝は、笠原亮（静岡）と同着の２着に食い込み、得点率は１５位で予選通過を決めた。

３日目終了時点で、得点率は２９位タイ。予選通過ノルマは２走１６点となり、絶好枠の４日目３Ｒで手堅く勝利を狙ったが、２コースから丸野一樹（滋賀）が豪快なまくりで勝利。西岡は２着で踏ん張ったが「この世界でスピード負けするのは話にならない。（まくられた）あの景色は忘れることがないと思う」とＳＧ覇者のテクニックを目の当たりにして悔しさをかみしめた。

だが、「前半の２着があったので、後半のレースに生かせました」と悔しさを発奮材料に変え、後半１１Ｒは気迫の攻めに出る。「波があったけど、ビビらずに行こうと思った」と３周２Ｍでダイナミックなターンを敢行。ゴール前で先攻する笠原に間一髪で並び、同着の２着をもぎ取った。

足に関しては「リングを替えてから乗り心地が良くなり、足はいいですね。行き足、回り足が良く自信をもっていい足しています」とドンピシャの調整で底上げに成功。準優勝戦１０Ｒは５号艇でも「この足があれば全然引けを取らない」と余裕の雰囲気を漂わせる。

前走の浜名湖オールスターでＳＧ初出場を果たすなど、香川支部の次世代を担う成長株。準優勝戦もコース不問の攻めで、優勝戦まで駆け上がってみせる。