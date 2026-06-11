お笑いコンビ「かまいたち」山内健司（45）が、10日放送のテレビ朝日系「かまいガチ」（水曜後11・15）にMCとして出演し、同期への劣等感を持っていた時期について語った。

この日は苦労時代を支えた下積み飯がテーマ。昨年のM−1グランプリで準優勝した「ドンデコルテ」、M−1で2度ファイナリストになった「マユリカ」が、当時よく食べていた料理を作りながら、下積み時代を振り返った。

渡辺銀次が、先に売れていく「相席スタート」山添寛ら同期への思いを明かすと、山内も思い当たるふしがあったという。

相方・濱家隆一から「俺らもあったよな」と振られると、同期のブレークぶりを焦りながら見ていた時期を振り返った。今でこそ多数のレギュラーを抱える売れっ子コンビだが、ブレークは同期に遅れを取っていたという。

「最初に俺らがABC（お笑いグランプリ）に優勝して、みたいな感じがあってんけど、藤崎（マーケット）が“ラララライ”で一気にトップに躍り出て。藤崎が先頭を走ったと思ったら、天竺（鼠）がキングオブコントで決勝。誰より早く全国区に行って。追い抜かれて、追い抜かれて」

追い打ちをかけるように、同期からさらなる人気者が登場した。「バイク（川崎バイク）が、『an』でCMして。きゃりーぱみゅぱみゅと一緒に出ていて、“何でバイクが先？”って」。一同から笑いが漏れていた。