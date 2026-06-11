B&ZAI今野大輝、映画初出演でメンバーと鑑賞 エンドロールの自分の名前に感動「すごくうれしかったです」
8人組グループ・B&ZAIの今野大輝が、中島健人主演の映画『ラブ≠コメディ』（7月3日公開）完成披露試写会に登壇した。今作で映画初出演を飾った今野はメンバーの数人と試写を鑑賞したといい「最後のエンドロールに自分の名前が載っていることがすごくうれしかったです」と感激した。
【集合ショット】中島健人、長濱ねるら豪華キャストと登場した今野大輝
中島は「初めて？エンドロールに名前載ったの」と聞くと「初めてでした」と応じる今野。中島は「ありがとうございます」と今野とお辞儀しあった。
今回、今野が演じたのは劇中ドラマの助監督・平林和馬。「なかなか助監督を演じられる機会はないのかな、すごく貴重な経験をさせていただいた。なによりめちゃくちゃいろんな方からかわいがってもらって楽しかったです」と満喫できたそう。中島も「チャーミングだしね」と笑顔をみせ、長濱も「リアルでした」と絶賛していた。
中島演じる主人公の神崎麗司は“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優。「ラブコメなんて、もうやりたくない！」――30歳を迎え、重厚なドラマで評価されたいという思いを抱えていた中、またもや届いたのは王道ラブコメの出演オファー。相手役はアイドル・南風美里（長濱ねる）と聞き反発する麗司だが、この出会いが麗司の人生を大きく動かしていく。
長濱ねる、板谷由夏、塩野瑛久、今野大輝（B＆ZAI）、光石研、紙谷楓監督が登壇した。
【集合ショット】中島健人、長濱ねるら豪華キャストと登場した今野大輝
中島は「初めて？エンドロールに名前載ったの」と聞くと「初めてでした」と応じる今野。中島は「ありがとうございます」と今野とお辞儀しあった。
中島演じる主人公の神崎麗司は“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優。「ラブコメなんて、もうやりたくない！」――30歳を迎え、重厚なドラマで評価されたいという思いを抱えていた中、またもや届いたのは王道ラブコメの出演オファー。相手役はアイドル・南風美里（長濱ねる）と聞き反発する麗司だが、この出会いが麗司の人生を大きく動かしていく。
長濱ねる、板谷由夏、塩野瑛久、今野大輝（B＆ZAI）、光石研、紙谷楓監督が登壇した。