いよいよ開幕を迎えるサッカーのワールドカップ。独自の数式を用いて、これまで3大会すべてで優勝国を的中させた経済学者がイギリスにいます。日本代表はどこまで勝ち進むのでしょうか。

FIFA会長

「おそらく人類史上最大の大会となる」

日本時間あす未明に開幕するサッカー・ワールドカップ。日本代表も、日本時間15日の初戦・オランダ戦に向け、着々と調整を行っています。

毎回、熱戦とともに盛り上がりをみせるのが、勝敗予想。

2010年、南アフリカ大会で次々と予想を的中させたドイツのタコ「パウルくん」に、前回のカタール大会ではパンダも話題となりました。

そして、今大会で注目されているのが…

記者

「投資会社の男性がこれまでのワールドカップの優勝国をすべて的中させてきたということで、きょうは今回のワールドカップの予想について聞きに来ました」

投資会社に勤務する経済学者のクレメントさん。優勝国予想はそもそも“お遊び”として始めたものでした。

経済学者 クレメント氏

「12年前、経済学者の予測を真剣に受け止めるべきではないことを示そうとして始めました」

それが、過去3大会すべてで優勝国を的中させたのです。

予想に用いるのが、“独自の数式”。▼人口、▼経済規模、▼気候条件という、サッカーの実力とは一見関係のなさそうな3つのデータをもとに計算するといいます。

今回、導き出された答えは…

経済学者 クレメント氏

「多くの人が優勝候補の筆頭にはあげないオランダです。“ワールドカップで一度も優勝したことのない”最強のチームと言えるでしょう」

そのオランダと初戦で激突するのが、日本です。日本はどこまで勝ち進めるのか。

経済学者 クレメント氏

「私の数式にもとづくと、日本はベスト16に進出すると予測されます」

グループステージでの結果次第では、ベスト32で対戦の可能性があるブラジルにも「少しの運があれば勝てる」といいます。

一方、イギリスにはかわいい“予想家”も。

記者

「動物園のミーアキャットも、ワールドカップの予想を的中させているということで、日本の初戦を占って貰います。よーいスタート！」

飼育員

「（Q．結果は？）予想としては、引き分けと出ていますが、試合終了間際に日本がゴールを決めるかもしれません。最後は間違いなく日本のバケツへ群がっていました」

いよいよ始まる4年に一度の戦い。日本代表は大事な初戦で勝利を収めることができるのでしょうか。