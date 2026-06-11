【ピザハット】「創業祭2026」はお得がいっぱい！伝統ピザが特別価格に。人気の「鉄鍋パン生地」変更代が無料になるのもうれしい《6月21日まで》

ピザハットは、2026年6月11日から21日までの期間限定で、「創業祭2026」を全国のピザハット店舗で開催しています（一部店舗を除く）。

持ち帰りもデリバリーもお得

6月15日に創業記念日を迎えるピザハットでは、創業年の"1958年"にちなんで、伝統のピザを持ち帰り限定で1958円の感謝価格で提供しています。デリバリーの場合は2890円です。

対象のピザは「スーパー・シュプリーム」、「新・特うまプルコギ」、「シーフードミックス」の3種類。通常価格3190円のピザが最大38.6％オフのスペシャル価格で味わえるチャンスです。

さらに、伝統のピザ3種類限定で、通常は追加料金が必要な鉄鍋パン生地への変更が無料になります。鉄鍋パン生地は、ハンドトスの約1.2倍のボリュームで、食べ応えのある生地です。

・スーパー・シュプリーム

「この上ないさま。絶大なさま。最高の。至上の。至高の。」という意味のシュプリームの名前の通り、肉や野菜など8種類ものトッピングがたっぷりのった「スーパー最高なピザ」です。

・新・特うまプルコギ

ピザハットのお肉系ピザといえばコレ！ 甘辛ダレの焼肉がクセになる、自慢の味が堪能できます。

・シーフードミックス

子どもから大人まで、幅広い層から支持されるピザハットのオリジナルシーフードピザは、ツナマヨたっぷりで、海老とブロッコリーの彩りも良い安定感抜群の古株です。

生地サイズはMサイズのみで、ハンドトス生地・クリスピー生地・鉄鍋パンピザ生地限定です。

一部店舗では、一部商品や鉄鍋パンピザ生地の取り扱いがありません。また、一部店舗はお持ち帰り専門店のため、配達を行っていません。

店舗により予告なく内容変更・終了する場合があります。

キャンペーンの詳細は特設ページで確認できます。

創業祭の期間中は獲得スライスが5倍！

ピザハットオンライン・アプリからの購入で、通常は1000円ごとに1スライスのところ、6月11日から21日までの創業祭期間中は1000円ごとに5スライスに大増量。一気にスライスを大量ゲットできるビッグチャンスです。

例えば、今回1000円以上注文すれば、ゲットした5スライスで次回「ハットフライポテト」のSサイズや「プチフォカッチャ（4個入）」と交換できます。もちろん、もっと貯めてからより豪華な特典と交換してもOK。

HUT REWARDS利用者で、ピザハットオンライン（Webまたは公式アプリ）での注文が対象です。ただし、ゲスト注文は対象外となります。

キャンペーン終了日の各店舗閉店時刻までに商品受渡しを完了した注文が対象です。

追加付与スライスの有効期限は9月30日までです。

HUT REWARDSの詳細や交換できる特典は、専用ページで確認できます。

デリバリーに使える1000円オフクーポンを配布中

また、ピザハットは6月11日から30日までの20日間限定で、配達の注文がおトクになる「1000円オフクーポン」を配布中です。

配達での注文3000円以上で利用できます。クーポン番号は「Q345485」。クーポンの取得・利用には会員登録が必要です。他のクーポンとの併用はできません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部