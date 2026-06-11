俳優の佐々木希の公式Instagramが更新され、最新カレンダーの撮影オフショットが多数公開された。

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投稿には、かすみ草の花束を抱えてほほ笑むカット、赤いドレスや黒のシースルードレスをまとった姿などが収められている。さらに、カメラマンが真上から佐々木を撮影する一幕など、撮影現場の空気感が伝わる舞台裏も並んだ。

キャプションでは「カレンダーオフショット」と書き出し、『気まずいほど佐々木希と目が合いすぎる日めくり』というタイトルにちなみ、「普段のグラフィック撮影のお仕事ではなかなかない、目線ありのショットだけだったので新鮮で」と、“目が合う”がコンセプトの今作ならではの撮影を振り返った。続けて「沢山の素敵な衣装とヘアメイクをしていただいて、信頼、安心出来るスタッフの方々のお陰で、リラックスして撮影する事が出来ました」と、現場を支えたスタッフへの感謝をつづっている。

2026年でデビュー20周年を迎える佐々木にとって、10年ぶりとなるカレンダー。多彩な衣装と表情がのぞく飾らないオフショットに、ファンからは温かな反応が寄せられている。

（文＝リアルサウンド編集部）