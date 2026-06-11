「言いたいことあるなら言って」は逆効果？ 不機嫌な夫が自ら話し出す魔法の問いかけ
「あなたと離れたい」突然、笑顔の妻が渡してきた離婚届に愕然。俺…なんかした？／離婚リセット1（1）
■言葉ひとつで夫婦のピリピリが消える！
「夫が急に黙り込んで不機嫌そう」「よかれと思ってかけた言葉で妻を怒らせてしまった」。そんな家庭内のすれ違いに悩んでいませんか？
男性と女性では、育ってきた環境や社会から求められてきた役割が違うため、感情の表現方法や物事の捉え方に大きなギャップがあります。相手を責めるのではなく、お互いの特性を理解して「言い方」を少し変えるだけ。それだけで、毎日のイライラやピリピリした空気が嘘のように消えて、夫婦の関係が劇的にラクになる具体的なテクニックを紹介します。
■夫の沈黙には、問い詰めずに「報告」を求める
ケンカでもないのに夫がむすっと押し黙ると、妻はイライラして「言いたいことがあるなら言って！」と問い詰めがち。ですが、これは逆効果です。実は多くの男性は、小さな頃から感情を出す経験を十分に積んでおらず、自分の気持ちを言葉にするのが苦手なだけなのです。
ここで大切なのは、感情を聞き出そうとするのではなく、論理的な「報告」を求めること。「黙られると怖いから、いったん状況を説明して」と言いかえてみましょう。すると「実は今お腹が空いている」「君じゃなく上司に怒っている」など、沈黙の裏にある単純な理由を話しやすくなります。相手が話しやすい聞き方に変えるのが、不機嫌ハラスメント対策の第一歩です。
■忙しそうな妻には、「手伝う」ではなく具体策を
日曜日、妻がイライラしながら掃除機をかけているとき、夫が「たまには休んだら？」と声をかけるのは定番のNG行動です。妻は「やりたくてやってるんじゃない！他人事かよ」と傷ついてしまいます。また、「何か手伝おうか？」も、家事を他人事と考えている姿勢が透けて見えてしまい不評です。
ここで実践したいのは、「皿洗いしようか？」や「皿洗いと風呂掃除、どっちからやる？」と、自分から主体的に動く具体的な選択肢を出すこと。こう言われれば、妻も「じゃあ買い物に行って」とラクに指示を出せます。デキる夫を気取って黙ってやるのではなく、事前に前向きなひと言をかけるのが、妻の笑顔を引き出すポイントです。
■女性は感情を言葉に、男性は共感のポーズで歩み寄る
「なんで私ばかりが夫に気を遣わなきゃいけないの？」と感じるかもしれません。大切なのは、どちらか一方が我慢することではなく、お互いの特性を知ってラクになることです。男性は、妻の言葉をさえぎってまとめたり否定せず、まずは「大変だったね」と寄り添う共感のポーズを意識する。
一方で女性は「察してほしい」というのは感情にうとい男性には汲み取るハードルが高すぎると諦め、してほしい行動や自分の感情をあえて言葉にしてみる。この少しの意識で、不毛なすれ違いは防げます。
相手を無理に変えることはできなくても、お互いの特性に合わせた「言いかえ」の工夫を知っておけば、無駄なイライラを回避して自分自身の心をラクに守ることができます。二人の関係をより心地よく育むためのヒントにしてみてくださいね。
文＝加藤実紗子
【著者プロフィール】
五百田達成（いおた・たつなり）
心理カウンセラー。米国CCE,Inc.認定 GCDFキャリアカウンセラー。東京大学教養学部卒業後、KADOKAWA、博報堂、博報堂生活総合研究所を経て五百田達成事務所を設立。専門分野は「コミュニケーション心理」「ことばと伝え方」「SNSと人づきあい」。著書は『超雑談力』『会話IQ』『察しない男 説明しない女』『話し方で損する人 得する人』『不機嫌な妻 無関心な夫』など累計130万部を超える。
著＝五百田達成／『言いたいことがちゃんと伝わる 男と女の言いかえ図鑑』