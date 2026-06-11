12日は天気の急変に注意を、土日の天気は？【これからの天気(6月11日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
12日(金)は、晴れていても天気の急変に注意が必要です。
◆警報・注意報
現在、県内全域にカミナリ注意報が発表されています。
◆6月12日(金)の天気
・上越地方
晴れたり曇ったりの天気で、所々でにわか雨や雷雨があるでしょう。
最高気温は今日と同じくらいですが、湿度が上がってムシ暑くなりそうです。
・中越地方
広い範囲で晴れるでしょう。
ただ、湯沢町以外でも急な雨や雷雨のところがあるため、お出かけの際は傘があると安心です。
最高気温は25℃前後の予想です。
・長岡市と三条市周辺
日差しの届くところが多くなり、昼間は今日よりもムシムシした暑さになるでしょう。
ただ、12日(金)は不安定な空模様で急に雨雲の湧くところがありそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
阿賀町以外でも急に雨が降り、カミナリを伴って雨脚が強まるところがあるでしょう。
最高気温は26℃前後で、今日と同じくらいかやや高くなりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
日中は強い日差しが照りつけますが、局地的に雨や雷雨となるでしょう。
落雷や竜巻などの突風にも注意が必要です。
最高気温は25℃前後の予想です。
◆風と波
12日(金)も風と波は比較的穏やかでしょう。
◆週間予報
13日(土)と14日(日)は晴れて、真夏日に迫る暑さのところがあるでしょう。
一方、来週15日(月)は雲が多く所々で雨が降りそうです。
16日(火)以降も雨予報に変わる日があるでしょう。
最新の天気予報を確認ください。
12日(金)は所々で急な雷雨がありそうです。お出かけの際は天気の急変にご注意ください。
12日(金)は、晴れていても天気の急変に注意が必要です。
◆警報・注意報
現在、県内全域にカミナリ注意報が発表されています。
◆6月12日(金)の天気
・上越地方
晴れたり曇ったりの天気で、所々でにわか雨や雷雨があるでしょう。
最高気温は今日と同じくらいですが、湿度が上がってムシ暑くなりそうです。
・中越地方
広い範囲で晴れるでしょう。
ただ、湯沢町以外でも急な雨や雷雨のところがあるため、お出かけの際は傘があると安心です。
最高気温は25℃前後の予想です。
・長岡市と三条市周辺
日差しの届くところが多くなり、昼間は今日よりもムシムシした暑さになるでしょう。
ただ、12日(金)は不安定な空模様で急に雨雲の湧くところがありそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
阿賀町以外でも急に雨が降り、カミナリを伴って雨脚が強まるところがあるでしょう。
最高気温は26℃前後で、今日と同じくらいかやや高くなりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
日中は強い日差しが照りつけますが、局地的に雨や雷雨となるでしょう。
落雷や竜巻などの突風にも注意が必要です。
最高気温は25℃前後の予想です。
◆風と波
12日(金)も風と波は比較的穏やかでしょう。
◆週間予報
13日(土)と14日(日)は晴れて、真夏日に迫る暑さのところがあるでしょう。
一方、来週15日(月)は雲が多く所々で雨が降りそうです。
16日(火)以降も雨予報に変わる日があるでしょう。
最新の天気予報を確認ください。
12日(金)は所々で急な雷雨がありそうです。お出かけの際は天気の急変にご注意ください。