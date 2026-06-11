これからの気象情報です。

12日(金)は、晴れていても天気の急変に注意が必要です。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報が発表されています。



◆6月12日(金)の天気

・上越地方

晴れたり曇ったりの天気で、所々でにわか雨や雷雨があるでしょう。

最高気温は今日と同じくらいですが、湿度が上がってムシ暑くなりそうです。



・中越地方

広い範囲で晴れるでしょう。

ただ、湯沢町以外でも急な雨や雷雨のところがあるため、お出かけの際は傘があると安心です。

最高気温は25℃前後の予想です。



・長岡市と三条市周辺

日差しの届くところが多くなり、昼間は今日よりもムシムシした暑さになるでしょう。

ただ、12日(金)は不安定な空模様で急に雨雲の湧くところがありそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

阿賀町以外でも急に雨が降り、カミナリを伴って雨脚が強まるところがあるでしょう。

最高気温は26℃前後で、今日と同じくらいかやや高くなりそうです。



・下越：村上市から聖籠町

日中は強い日差しが照りつけますが、局地的に雨や雷雨となるでしょう。

落雷や竜巻などの突風にも注意が必要です。

最高気温は25℃前後の予想です。



◆風と波

12日(金)も風と波は比較的穏やかでしょう。



◆週間予報

13日(土)と14日(日)は晴れて、真夏日に迫る暑さのところがあるでしょう。

一方、来週15日(月)は雲が多く所々で雨が降りそうです。

16日(火)以降も雨予報に変わる日があるでしょう。

最新の天気予報を確認ください。



12日(金)は所々で急な雷雨がありそうです。お出かけの際は天気の急変にご注意ください。