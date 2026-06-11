アジア太平洋地域の青年会議所メンバーが集う国際会議『ASPAC新潟大会』が11日に新潟市で開幕しました。



『ASPAC新潟大会』は国際青年会議所が主催し、約50カ国から8000人が参加する国際会議です。



■国際青年会議所 アレハンドラ・カスティージョ会頭

「ASPACが今年この美しい街で開催されます。そして、今回参加する代表たちが将来より活躍の場を広げていくと感じております。あらためて新潟に感謝を伝えます。会議を開催する準備が整いました。」



今回は、各国共通の課題である次世代リーダーの育成などについて議論が交わされる予定です。11日午前に開かれた会頭会議には、15カ国の代表者らが出席。各国の活動を報告し、連携に向けた話し合いに臨みました。



■JCI ASPAC新潟大会 ベン・マック議長

「互いに学び合うことで、それぞれの事業や取り組みを発展させ、近隣の国や地域にもその成果を広げていくことができます。そして、これこそが私たちの会議の力です。」



約10年にわたる誘致活動を経て実現した『ASPAC新潟大会』。各国からの参加者に新潟の食や文化・産業など、地域の魅力を発信する機会にもなり県内への経済効果は13～14億円を見込んでいます。



午後に行われた歓迎茶話会には、𥶡仁親王妃信子さまが出席。参加者らと笑顔であいさつを交わされ、写真撮影にも臨まれました。



11日夜は開会式とオープニングパーティーが開かれ、14日までの期間中は新潟市内を中心にさまざまな関連イベントも予定されています。