幸福を招くといわれる福助人形。



その国内有数のコレクターが下松市にいます。



11日、そのコレクターを福助人形にゆかりの深い会社の社長が訪問しました。



「どこで手に入れたんですか？確かに。骨董屋さんがこれ好きでしょ？と持ってきてくれるんですよ」



正座をした男性で大きな頭とちょんまげが特徴のこちらの人形。



福助人形と呼ばれ江戸時代から作られている商売繁盛など幸福を招くとされる縁起人形です。





その福助人形をおよそ30年にわたり集めているのが下松市の福助コレクターの金近博史さん。自宅には大小さまざまな福助人形がおよそ2000点飾られており、その数は全国でも有数と言われています。そんな福助コレクターの金近さんのもとに訪れたのが社名が「福助人形」に由来する靴下などの製造・販売を手掛ける「福助」の坂本社長です。坂本社長はところ狭しと展示されたコレクションをひとつひとつ見て回り、その数と状態の良さに感心していました。福助・坂本社長「福助の人形の歴史の長さもさることながらこういった福助を愛してくださる人たちに（会社は）守られてきたんだなと実感しています。」金近博史さん「一体一体人形として顔が違うんですよね。いろんな顔をしていますし、そんなに被りがない人形ですから集め甲斐がありました。」福助人形がつないだ今回の交流。長い歴史の中で引き継がれた福助人形の魅力を改めて感じる機会となりました。