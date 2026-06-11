6月10日（水）日本テレビ系で放送した「千鳥かまいたちゴールデンアワー」は、石原良純、Aぇ! group、あの、タイムマシーン3号、松村沙友理、ニシダ（ラランド）をゲストに迎えた、「全国早押しちどかま事件簿 神奈川編」。クイズ形式でさまざまな神奈川の話題を紹介する中で、グルメに関する話題についても取り上げた。

まず横浜市より「dacō」の「飲めるドーナツ」を紹介。みなとみらい駅から徒歩15分ほどのお店には、世代を問わず1時間待ちの行列が。お目当ては、「生ナポリドーナツ」（270円）。

ドーナツの生地にかぼちゃを混ぜて水分量を保ち、揚げずにピザ釜で焼くことにより高温で一気に膨らみ、かぼちゃの水分が気泡になって中がふわふわに仕上がる。溶かしバターをたっぷり絡め、キビ糖をまぶして完成。お店は「飲めるドーナツ」として売り出しているわけではないが、口溶けの良さが口コミで「まるで飲める」と広まり人気が爆発したそう。

厚木市からは南米原産のナス科の野菜・ペピーノを紹介。東京農業大学 厚木キャンパスの郄畑健教授が栽培研究を進め、もともと甘さがのらないペピーノを「甘くて美味しいペピーノ」にすることに成功。現在は東京農大など限られた場所で生産。3年前から厚木市役所などとタッグを組み「ペピーノプロジェクト」を始動し、「ペピーノを厚木の特産品に」を合言葉に宣伝活動をしているそう。

茅ヶ崎市からは、「メニューがサザンオールスターズすぎる洋菓子店」として、創業48年の「エトアール洋菓子店」を紹介。店内には季節のケーキや焼き菓子が並び、この時期のおすすめは、甘夏・アップルライム・葡萄の3つの味が楽しめる「いとしのジェリー」。他にも、クッキーの上にアーモンドを混ぜたラズベリーキャラメルがたっぷりのった「真夏のカシス」など、商品名はサザンオールスターズの名曲をもじっている。20年前から名曲ダジャレスイーツを始めており、「ナッツをあきらめて」「ポテトパシフィック」「ミス・ブランデーケーキ」「チョコの海岸物語」「希望のすだち」などのネーミング例も紹介された。

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