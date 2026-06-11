陸上自衛隊の輸送機「オスプレイ」が、6月11日午前、熊本県八代市沖の無人島で離着陸訓練を実施しました。

【写真を見る】気がつけば上空に…陸自オスプレイが熊本の無人島で初の離着陸訓練 地元市は「防衛省の要請」で市民に周知せず 熊本・八代市

記者「八代海の上空でオスプレイ1機が飛行しているのが確認できます」

午前10時半すぎ、八代海の上空にオスプレイが飛来しました。飛行中に徐々に翼の角度を変えているのが分かります。

なぜ、どんな訓練を？

八代市の沖約4kmに位置する無人島・大築島で訓練をしたのは、陸上自衛隊佐賀駐屯地に去年、配備された輸送部隊です。

八代市によりますと、大築島では1999年以降、陸上自衛隊のヘリコプター訓練が行われてきましたが、島では初めてとなるオスプレイの訓練が今年度中に実施されることが、今年3月に明らかになっていました。

訓練は、災害など緊急時の離着陸を想定しているということです。

地元・八代市は市民に共有せず

訓練をする際は、前日までに自衛隊が島を所有する八代市に連絡することが使用条件となっていますが、八代市は訓練の実施を市民に周知していませんでした。

八代市は「情報共有はしっかりされている」とした上で、市民に周知しない理由を「防衛省から『訓練に影響を及ぼす可能性があるため内容は明かさないように』と言われている」としています。

今後も訓練が続くか――

陸上自衛隊によりますと、11日午前と午後の訓練は問題なく終了し、今後も島での訓練を予定しているということです。

6月20日からは、山都町の大矢野原演習場などで陸上自衛隊とアメリカ軍の大規模な共同訓練が行われることになっていて、オスプレイを使った輸送訓練も予定されています。