熊本県医師会は、中東情勢で熊本県内の医療現場でも一部の医療物資や医薬品の供給に影響が出始めているという認識を明らかにしました。

【写真を見る】手袋・注射器・点滴セット…熊本県医師会"影響出始めている” アンケートに＜物品不足＞と回答した医療機関は30％で「極めて深刻」

これは県医師会が、6月11日の定例記者会見で明らかにしたものです。

小さな診療所で不足が顕著

県医師会は、中東情勢を受けた医療物資の供給への影響について、5月25日から6月9日までに県内の医療機関にアンケートを実施しました。

842の医療機関から回答があり、手袋については「不足の情報がある」や「価格が上昇」など何らかの影響があるとの声が8割以上を占め、注射器や点滴セットなどについても「影響はない」との回答は5割ほどにとどまりました。

ただ、医療機関によって影響が異なり、特に小さな診療所では、物品の不足が顕著だということです。

県医師会は「多くの医療機関は『現状では影響がない』と回答していて、影響はまだ小さい」としながらも、「『物品が不足している』との回答は256件に上っていて、極めて深刻。今後の情勢の動きを注視したい」としています。