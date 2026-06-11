去年8月の記録的大雨で浸水した坪井ポンプ場で、11日、工事が進められていました。

【写真を見る】大雨の季節を前に… 記録的大雨で浸水被害の坪井ポンプ場 電源設備のかさ上げ工事が大詰め「去年並みの雨でも大丈夫」 熊本市

記者「去年、浸水被害を受けた電源設備がクレーンで持ち上げられました。120cmかさ上げされた場所に設置されます」

去年の大雨：「プール25個分」の排水機能が停止

去年、熊本市中央区坪井では浸水・冠水被害が甚大でした。この地域にあるポンプ場の電源設備が約80cm浸水し故障したことで、14時間ほど家庭排水や雨水を下水処理施設に送れなくなりました。

その量は、一般的な学校のプール25個分ほどの約1万㎥に上り、周辺の水位が3cm上がったとされています。

熊本市は、雨が多くなる季節の前に、施設が浸水被害を受けないよう、坪井ポンプ場の電源設備を120cm高い場所にかさ上げすることにしたのです。

大雨が降る前に…かさ上げ作業進む

11日は、その大詰めの作業を迎えていました。

「少し降ろすよ」

「ゆっくり降ろします」

記者「クレーンで吊られて10分ほど、電源設備がかさ上げされた場所に置かれました」

6月中に工事完了へ

工事は6月中に完了する予定で、熊本市によりますと、去年並みの雨でも浸水しないということです。

熊本市上下水道局 河田誠二さん「今回基礎をかさ上げして、浸水時にも機能を発揮できるようにした」

また、別の電源設備が入る建物の扉も耐水化していて、今後の雨に備えています。