日本三景・天橋立にクマが出没　警察の爆竹作戦も“突破”し宿泊施設の敷地に逃げ込む　海外では“違法”エサやりをして襲われた人も

クマが現れたのは京都の観光名所・天橋立。

大声を上げながらクマを追いかける警察官。

クマとの距離はわずか数メートルほどに見えます。

クマが目撃されたのは10日午後4時ごろ。

京都・宮津市にある日本三景の1つ、天橋立でした。

海を泳ぐクマ。

このクマを上陸させないため、警察などが選んだのは“爆竹作戦”でした。

爆竹の音に驚く様子のクマ。

それでもクマはどんどんと進んでいきます。

さらに、大声を上げ、フェンスをたたいて威嚇しますが、岸への上陸を許してしまいます。

するとクマは猛ダッシュで、住宅がある方へと向かっていったのです。

クマは宿泊施設などが立ち並ぶ一角に逃げ込みました。

付近を6時間余りうろついたクマ。

京都府が委託した民間業者が麻酔銃を2発撃ち、捕獲。

体長137cm、体重97kgのクマは、その後、殺処分されました。

観光客でにぎわう京都の名所・天橋立に現れた1頭のクマ。

突然のクマに地元では衝撃が走りました。

近隣住民：

まさかクマが出るなんて思わなかった。昨日捕まったと聞いて一安心はしている。

当時、天橋立には多くの観光客がいたといいます。

クマの目撃者：

（クマが）そこにいたので。10メートル以内のところを向こうに走って行った、こんな感じで…。半分以上が外国人だったので、意味が分からずに一緒に出てきた。びっくり。まさか自分の目の前にクマが来るとは思わなかった。

クマは天橋立の内海から対岸まで約500メートル以上泳いだとみられます。

その後、岸に上陸したクマ。

今も浜辺にはクマのものとみられる足跡が残っていました。

クマの目撃者：

（クマは）爆竹が鳴っておびえていたが、陸上に上がりウロウロしていた。日中にウロウロしていたのは初めて。

そして、上陸したクマが逃げ込んだのは宿泊施設敷地内の雑木林でした。

付近では「みなさん、身を守る行動を取ってください。建物に入るようお願いします」というアナウンスがされていました。

近隣住民の畑では、クマが木登りをしていたといいます。

畑には、その時にできたとみられるクマの足跡が。

近隣住民：

ちょっとびっくりだった。宇觥宮の方で大変だったが、まさか自分のところに（クマが）お越しになるとは。直前まで（妻が）ここにいたみたいなのでニアミスだったと驚いていた。

各地で相次ぐクマの出没。

海の向こうでも、クマが人の生活を脅かす事態が起きています。

5月にルーマニアで撮影された、危険行為を捉えた動画。

直立不動のクマのそばには子グマの姿がありました。

クマは車へと近づいていくと、開いていた窓から顔を車内に突っ込みます。

車から投げられたのは餌。

すぐにクマはパクパクと餌を食べ始めました。

すると突然、車内にいた男性にクマが襲いかかったのです。

地元メディアによりますと、車の窓ガラスを破ったクマは男性の腕にかみつき、外へと引きずり出そうとしたということです。

ルーマニアでは野生のクマへの餌やりは禁止されています。

車を運転していた男性は「窓が閉まっていて安全だと思った」と話しています。

一方、アメリカ・アリゾナ州では、住宅街に現れたクマが麻酔銃を撃たれ、木の上で寝ていました。

木の下では、警察官など数人が防水シートで落下してくるクマを受け止めようとしていました。

しかし、待てども待てどもクマは落ちてきません。

撮影者：

木に引っかかっているみたいね。

そして、諦めかけた次の瞬間、見事、クマをキャッチ。

確保したクマを安全な場所へと移動させたということです。