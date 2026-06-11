◇MLB パイレーツ9−8ドジャース(日本時間11日、PNCパーク)

ドジャースの大谷翔平選手がパイレーツ戦に「1番投手兼DH」で先発出場し、投打に躍動しました。

3点を追う9回、左腕のグレゴリー・ソト投手から159キロのストレートをとらえ、今季12号2ランを記録。1点差で敗れましたが、意地の一振りをみせました。また投げては7回途中4失点の力投。8回にリリーフ陣が5失点と逆転を許して、7勝目とはなりませんでした。

6月は“ミスタージューン”と呼ばれるほど、大谷選手が最も相性がいい1か月。過去には2021年13本、2023年15本、2024年12本と3度の月間2桁アーチを放っています。今季も8試合で、34打数14安打で打率.412、2本塁打、8打点の好成績を残しています。

また今季は、“投手・大谷”にも注目。2023年シーズン以来、ドジャースに移籍後初となる投手として開幕ローテーション入りし、ここまで11試合、6勝、防御率1.06を記録しています。

特に規定投球回数と規定打席のダブルクリアの歴史的シーズンだった2022年は、6月には5試合登板で4勝1敗、防御率1.52を記録。その年は、最終的に15勝、防御率2.33やシーズン34本塁打などを記録しました。

■各年6月の主な打撃成績【18年】試合4 打率.273 安打3 本塁打0【19年】試合27 打率.340 安打32 本塁打9【20年】コロナ禍で試合なし【21年】試合25 打率.309 安打25 本塁打13【22年】試合26 打率.298 安打28 本塁打6【23年】試合27 打率.394 安打41 本塁打15【24年】試合26 打率.293 安打29 本塁打12【25年】試合27 打率.265 安打27 本塁打7