大谷翔平が6月2本目アーチ 月間打率“4割超え”で好調維持 過去6月の成績と比較
◇MLB パイレーツ9−8ドジャース(日本時間11日、PNCパーク)
ドジャースの大谷翔平選手がパイレーツ戦に「1番投手兼DH」で先発出場し、投打に躍動しました。
3点を追う9回、左腕のグレゴリー・ソト投手から159キロのストレートをとらえ、今季12号2ランを記録。1点差で敗れましたが、意地の一振りをみせました。また投げては7回途中4失点の力投。8回にリリーフ陣が5失点と逆転を許して、7勝目とはなりませんでした。
6月は“ミスタージューン”と呼ばれるほど、大谷選手が最も相性がいい1か月。過去には2021年13本、2023年15本、2024年12本と3度の月間2桁アーチを放っています。今季も8試合で、34打数14安打で打率.412、2本塁打、8打点の好成績を残しています。
また今季は、“投手・大谷”にも注目。2023年シーズン以来、ドジャースに移籍後初となる投手として開幕ローテーション入りし、ここまで11試合、6勝、防御率1.06を記録しています。
特に規定投球回数と規定打席のダブルクリアの歴史的シーズンだった2022年は、6月には5試合登板で4勝1敗、防御率1.52を記録。その年は、最終的に15勝、防御率2.33やシーズン34本塁打などを記録しました。■各年6月の主な打撃成績
【18年】
試合4 打率.273 安打3 本塁打0
【19年】
試合27 打率.340 安打32 本塁打9
【20年】
コロナ禍で試合なし
【21年】
試合25 打率.309 安打25 本塁打13
【22年】
試合26 打率.298 安打28 本塁打6
【23年】
試合27 打率.394 安打41 本塁打15
【24年】
試合26 打率.293 安打29 本塁打12
【25年】
試合27 打率.265 安打27 本塁打7