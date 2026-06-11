キッチンの片隅をよく見てみると…？飼い主さんもびっくりのまさかの場所で寛いでいた猫さんの姿が、可愛すぎると多くの反響を呼ぶこととなりました。

注目の投稿は記事執筆時点で16万回再生を突破し、「あらま、これまたすっぽりと…w」「ここにいたら駄目なの？感が良いですな」「いい場所見つけたね～」といったコメントが寄せられています。

【動画：キッチンに並べられた『水の入ったペットボトル』→近づいてみると…予想外の『かわいい光景』】

折れ耳猫のぽこ太郎くん

YouTubeチャンネル『スコスコぽこ太郎ファミリー』に投稿されたのは、まさかの場所を陣取るスコティッシュフォールドの「ぽこ太郎」くんの姿を捉えた動画です。

ぽこ太郎くんは、ぺたんと折りたたまれた耳とまあるいお顔がとってもキュートな男の子。ある日、驚きの場所で寛いでいたのだといいます。

すっぽりとジャストフィット！

飼い主さんが向かったのは、誰もいないはずの静かなキッチン。目につくものといえば、端の方の床に並べられた水の入った数本のペットボトルぐらいですが、ゆっくりと近寄ってみると…。いました、ぽこ太郎くん発見です！

L字型に並べられたペットボトルに囲まれて、ひとりまったりと寛いでいたというぽこ太郎くん。人間には窮屈そうに見えてしまいますが、狭い空間が好きな猫さんにとっては安心できる心地良い場所なのでしょう。隙間にジャストフィットしている姿が可愛らしさ満点です。

満足そうに寛いでいるけれど…

しかし、飼い主さんはある事に気がつきます。それは、「水の入ったペットボトルって猫避けだったよね？」ということ。現在では外に置いておくと火災の原因になりうるため見かけなくなりましたが、猫避けとして知られる方法のひとつ。…のはずなのですが…。

ぽこ太郎くんにとっては、むしろ自ら入りたくなってしまう場所だったご様子。飼い主さんに見つかってもじっと見上げるだけで動く気は全くないらしく、「何か問題でも？」と言わんばかりな表情に笑わずにはいられません。猫避けに自ら入り、お気に入りの場所にまでしてしまうとは、なんとも可愛いぽこ太郎くんなのでした。

投稿には「なんスか？って顔のぽっこが、たまらなくいとおしい♡」「きゅるるんのおめめが可愛すぎなんですが…♡」「いい感じのミッチリ具合に満足そうなぽこちゃん可愛いw」「秘密基地みたいなちょうどいいスペースになってますなw」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『スコスコぽこ太郎ファミリー』では、ぽこ太郎くんたち3ニャンズとご家族の日常の様子が投稿されています。猫さんっぽくないところもあるぽこ太郎くんの愛らしい姿も、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「スコスコぽこ太郎ファミリー」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。