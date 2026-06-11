日に日に赤ちゃんとの距離を縮めている猫さんがある夜、添い寝の相手を探しにきて…？見ていてニヤけずにはいられない、猫さんの愛らしすぎる行動が話題を呼んでいます。

注目の投稿は記事執筆時点で22万回再生を突破し、「可愛いが渋滞している♡」「ニャンとも微笑ましいにゃ」「お兄ちゃん発揮していますね」といったコメントが寄せられました。

【動画：夜、添い寝の相手を探すネコ→赤ちゃんしか見つからなくて…次の瞬間見せた『尊い光景』】

日向ぼっこで平和なひととき

YouTubeチャンネル『短足マンチカンのプリンとメル』に投稿されたのは、猫さんが赤ちゃんとの関係をまた一歩進めた微笑ましい光景を収めた動画です。

この日も暖かな日差しを浴びて、それぞれ気持ち良さそうに日向ぼっこを堪能していたという兄猫「プリン」くんと弟猫「メル」くん。そんなふたりには、最近気になる存在が。ひと月ほど前にご夫婦の間に誕生した赤ちゃんです。

もどかしい距離感

パパさんが抱っこした赤ちゃんを近づけてみると、人見知り発動中のメルくんがビクッと距離をとる一方、プリンくんは自分とそっくりなクリームパンお手々をクンクン。至近距離でも逃げることなく、だいぶ受け入れてくれていたといいます。

時にはママさんの腕枕を譲って、側で見守ってくれていることも。とはいえ、赤ちゃんの手が目の前に迫ると離れたりと、まだ完全に心を許したわけではないというプリンくん。しかし就寝前、ベッドインベッドでぐっすりな赤ちゃんに自ら近づくと…。

悩めるプリンくんの添い寝相手は…？

どうやら甘えん坊プリンくんは添い寝相手を探しにきたようなのですが、ソファで寝ていたのは赤ちゃんだけという状況に困惑中のご様子。「パパとママは寝ないの？」とばかりにチラチラと視線を送ったり、考え込んだり。なんとも可愛らしい姿を見せていたといいます。

そうして悩んで選んだのが…、なんと赤ちゃんとの添い寝！パパさんもソファに座ったことで安心した結果だそうですが、赤ちゃんが起きてもプリンくんは背を向けてリラックス。今はベッド越しの距離がこれからどう縮まっていくのか、とても楽しみですね！

投稿には「可愛い～♡着実に距離が縮まってますね♡」「プリンアニキ、赤ちゃんの子守して流石お兄ちゃんですね」「だいぶなれてきましたな」「早くメルさんも赤ちゃんと仲良くならないかな～」「プリンちゃん、赤ちゃん、メルちゃんの川の字お昼寝早く見たい」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『短足マンチカンのプリンとメル』では、甘えん坊なプリンくんとツンデレなメルくんの日常の様子が投稿されています。赤ちゃんとの初対面からこれまでの様子なども観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「短足マンチカンのプリンとメル」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。