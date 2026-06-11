Adoの特大フィギュアが渋谷に登場

アディダスジャパン株式会社は6月11日、公式Xでサッカー日本代表ユニフォームクリエイティブパートナーの歌い手・Adoの特大フィギュアを渋谷に設置したことを発表した。

SNSでは「眼福です」「一緒に写真撮らないと」など注目を集めている。

アディダスは5月29日、歌い手Adoとコラボレーションした「アディダスサッカー日本代表ホーム レプリカユニフォームAdo」のデザインを発表。特別ユニフォームにも大きな反響が寄せられていた。

そのなかで、特別ユニフォームを着用したAdoの特大フィギュアが渋谷に設置。壁面にはMF久保建英も巨大プリントで登場するなど、北中米ワールドカップ（W杯）の開幕を前日に控えた渋谷駅前が、サッカーで盛り上がりを見せている。

SNSでは「スゴすぎ」「見に行きたい」「なんだこれアツすぎるだろ！！！ 連日見に行きたい！！」「これ初の試みすぎてめっちゃ興奮してる」「渋谷にでっかいAdoちゃん」「など多くのコメントが寄せられ、W杯仕様に模様替えした渋谷駅周辺が注目されていた。（FOOTBALL ZONE編集部）