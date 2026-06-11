後藤啓介がフライブルクに完全移籍

ドイツ・ブンデスリーガのSCフライブルクは6月11日、ベルギー1部のRSCアンデルレヒトからFW後藤啓介を獲得したことを正式発表した。

SNSでは「このタイミングなのか」「マジか！」など注目を集めている。

現在21歳の後藤は、ジュビロ磐田から2024年1月にRSCアンデルレヒトへ期限付き移籍し、同年夏に完全移籍を果たした。191センチの体格を生かし、主にベルギー2部に所属するセカンドチームのRSCAフューチャーズでプレー。通算31試合に出場して13ゴールを記録し、W杯代表選手にも名を連ねている。昨季はVVシント＝トロイデンへ期限付き移籍し、ベルギー1部リーグで28試合に出場して10ゴール5アシストの活躍を見せた。

ベルギーでの活躍が認められ、北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表に選出され、ブンデスリーガへのステップアップも勝ち取った。SNSでも「このタイミングなのか」「マジか！」「世界に見つかった！」「凄すぎるな」「また日本人選手がブンデスに！」「おめでとう」「順調にステップアップしてるな」など多くのコメントが寄せられ、日本の21歳ストライカーに熱視線が注がれていた。W杯で優勝を目指す森保ジャパンにとっても嬉しい知らせとなった。（FOOTBALL ZONE編集部）