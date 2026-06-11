

MOMIJIYA F.C 岡山・東区西大寺南

いよいよ12日、サッカーワールドカップが開幕します。岡山でも、早くも盛り上がりを見せています。

岡山市東区のサッカーショップでは、メンバー発表があった5月中ごろから日本代表グッズの売れ行きが好調になっているということです。

中でも注目を集めたのが……

（MOMIJIYA F.C／難波みく さん）

「アウェーのユニホームが今回、アディダスのロゴがオリジナルのロゴになっているので。世界的に見てもSNSなどで注目が高い」

デザイン性の良さから選ぶ人が多いという「白」のアウェーユニホーム。販売当初から問い合わせが多く、入荷分はほぼ完売となっているそうです。

他にも本大会で使うものと同じデザインの「レプリカボール」など、関連グッズが人気を集めています。

そして、お店が一番感じているのは、岡山県での「サッカー熱」の高まりです。

（MOMIJIYA F.C／難波みく さん）

「（Q.例年と比べ岡山のサッカー熱は？）すごい上がっていると思いますし、女の子もそうですし、（サッカー人口が）増えていると感じることの方がこの数年で多いので、特にファジアーノがJ1昇格してから多いんじゃないかなと。たくさんの人に感動と勇気を与えて欲しいですし、お店の方にもその盛り上がりがつながってくれたらうれしい」

ワールドカップの日本代表戦は、岡山・香川のイオンモールや映画館などでパブリックビューイングが開かれます。

初戦は香川のイオンシネマ綾川、第2戦はイオンシネマ高松東と岡山はイオンモール倉敷、第3戦はイオンシネマ岡山で開かれます。