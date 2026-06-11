長野県松本市では11日、ハウスで栽培されたスイカの出荷が始まりました。



ずらりと並んだしま模様。

スイカの名産地、松本市波田にあるJA松本ハイランドの共選所は、11日からフル稼働。3軒の生産者から約1400玉のスイカが持ち込まれました。去年より1日早い出荷スタートです。



JA松本ハイランド 指導員

「糖度は12.2度です」



JA松本ハイランドでは、出荷できるスイカの糖度を11度以上と定めています。今年も基準を上回る甘さで、味、品質ともに良い出来だということです。





小口浩美ディレクター「それでは、初物のスイカいただきます！シャリ甘です。スイカの夏がやってきました。これで夏バテ解消できそうです」JA松本ハイランド管内のハウス栽培のスイカは、8軒の生産者によって、7月初旬までに約4100ケース(1ケース2玉入り)を出荷される予定で、地元の農産物直売所などで販売されます。JA松本ハイランド 田中均 組合長「物価高、生産コストも上がっています。 ぜひ生産者のみなさんの努力をご理解いただいて、ご購入いただければありがたい」7月上旬からは、露地物の出荷が始まります。