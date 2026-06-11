はなわがガッツさん追悼「その優しさに何度も救われました」
お笑いタレントのはなわが11日、同日に死去が伝えられた元WBC世界ライト級王者、ガッツ石松さんへの追悼の思いをつづった。ガッツさんが社長を務めた株式会社 ガッツ・エンタープライズはこの日、今月2日、肺炎のため、東京都内の病院で死去したことを発表した。76歳だった。
【写真】はなわ、ガッツ石松さんとの思い出ショット
はなわはベース漫談を武器に頭角を表すと、2003年には「佐賀県」がヒット。その後、ガッツさんの天然エピソードをまとめた「伝説の男 〜ビバ・ガッツ〜」を発表して以来、たびたび共演する仲だった。
はなわは、「ガッツ石松さんの訃報を受けて、今はまだ信じられない気持ちでいっぱいです」と突然の訃報への心境を吐露。天然キャラでバラエティ番組でも人気を博したガッツさんだが、はなわは「テレビで見るガッツさんは『天然』で面白い方でしたが、実際はとても情に厚く、優しく、事あるごとに電話をくださる温かい方でした」とその知られざる素顔を明かし、「いつも僕や僕の家族のことまで気にかけてくださり、その優しさに何度も救われました」とその人柄に感謝。「きっと天国でいつものように『OK牧場！』と言ってくれてると思います。 ガッツさん、本当にありがとうございました」「心よりご冥福をお祈りいたします」と、感謝の言葉で締めくくっている。
引用：「はなわ」インスタグラム（＠naoki_hanawa）
【写真】はなわ、ガッツ石松さんとの思い出ショット
はなわはベース漫談を武器に頭角を表すと、2003年には「佐賀県」がヒット。その後、ガッツさんの天然エピソードをまとめた「伝説の男 〜ビバ・ガッツ〜」を発表して以来、たびたび共演する仲だった。
引用：「はなわ」インスタグラム（＠naoki_hanawa）