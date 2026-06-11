◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）＝６月１１日、枠順決定

４９年ぶりの偉業に追い風だ。ミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）は２番枠に決定。前年の有馬記念制覇から直行で勝てば７７年のトウショウボーイ以来だが、くしくも同馬がグランプリを連勝したのも２番枠だった。友道助手は「極端な大外じゃなくて良かったです。（昨年の）有馬も４番で内めでしたしね」と安堵（あんど）。「ロスなく内めで運んでくれたら」とイメージした。

今春はドバイ・ターフを情勢不安により断念。香港のクイーンエリザベス２世Ｃは、現地の歩様検査をクリアできない可能性があり、取りやめた。レースは半年ぶりとはいえ、完全に休養していたわけではない。同助手は「休まずに栗東でも乗っていましたからね。調教は重ねてきたので、その成長はあるのでは」と心配のない様子だ。

１０日の最終追い切りは坂路でびっしり。反応も良く、先週からの上昇を示した。同助手は「いつもより強めに乗りました。動きは十分です。見た目もガッチリしてきましたね」と手応え十分。昨年の最優秀３歳牡馬が、４歳初戦の春のグランプリで輝きを放つ。（水納 愛美）