山口組の歴史の中で隆盛を極めた三代目・田岡一雄組長。組の構成員を増加させ、全国組織にまで発展させた。当時、田岡組長の長男・満氏の秘書として仕え、田岡家の“番頭”と呼ばれるまでになったのが名越美詞氏だ。

急成長を遂げる山口組を最も近くで見続けた生き字引ともいえる名越氏が、芸能興行から歴史的な抗争、神と崇める三代目・田岡組長のカリスマ性まで、当時のヤクザの世界を赤裸々に語った。

――山口組に出会ったきっかけは？

名越 もともとは横浜の港湾運送事業の会社で働いていたんですが、いとこがショーダンサーをしていて、そのいとこの紹介で芸能プロダクションに入ったんです。会社は音楽制作がメーンで、そこでミュージシャンのマネジャーなどをしていました。

その頃、三代目山口組・田岡一雄組長が設立した芸能興行会社「神戸芸能」を、息子の満さんが「ジャパン・トレード」と社名を変えて跡を継いだんです。業界内で「満さんのところが新たに人を募集している」ということを伝え聞いて、応募したのがきっかけです。面接を受けて、満さんから「うちへ来い」ということになったんです。

――それから横浜から神戸に移り住んだのですか？

名越 満さんの会社で働くことになってから、最初の2年くらいは東京で仕事をしていました。その後、25歳くらいの時、満さんから「俺の秘書をしてくれ」と言われて神戸に行くことになったんです。それから田岡満社長の秘書を10年ほど務めました。

一方で山口組はベラミ事件があったり、山一抗争があったりと、まさに抗争のど真ん中へ放り込まれていくわけです。僕は芸能部門だったのでそういった経験はないですけど。

――当時の山口組の雰囲気は？

名越 ほかの組を知らんので違いが分からんのですが、仮に一企業として見たら、急速な発展途上の真っ只中でした。もう、上昇しかないという勢いが感じられました。僕はカタギの人間だったので、ヤクザの世界は全く思いもよらなかった。

神戸に移って3日後に、兵庫県警の手入れ（※強制捜査）があったんですよ。「三代目襲名」の映画を作っている時に兵庫県警が一気に事務所に来て、制作の邪魔をされましたね。洗礼を受けたようで、あの時はびっくりしました。

――田岡組長に初めて会ったときのことは覚えていますか？

名越 神戸の本家（総本部）に行った時に田岡組長と初めてお会いしました。満さんから「今度から俺の秘書をやる名越だ」と父親の田岡さんを紹介してもらいました。田岡さんは、「気ままもんやけど（息子を）よろしく頼むな」と言われたことを覚えています。

圧倒的なカリスマで組織を拡大していった三代目

――秘書として具体的にどのような業務をしていたのですか？

名越 満さんの仕事上のスケジュール管理ですね。ほかにも、興行プロダクションとの付き合いみたいなものもありました。満さんの身の回りのお世話や、セキュリティーに関してはまた別の担当の人がいました。「神戸芸能」の仕事を引き継いでやっていた感じです。

――田岡組長はどのような人物でしたか？

名越 こんなこと僕が言ったらいかんのですがやっぱり神ですね。その立場になっただけの価値のある人だと思います。とても温厚な人でした。少なくとも僕に対しては無理強いなど一切なかった。だけど、「火がついたらとことん行く」という気概はそばにいて感じました。田岡さんは毎朝、全国紙５紙の新聞に目を通すのが日課で、紙面の片隅に「山口組組員刺される」なんて記事を見つけると、「山健（※山本健一組長）を呼べ」ってなるんですよ。

それで若頭から直接事情を聞くんです。そこから先の家業同士の話は僕の知る余地はありませんが、そういった場面に何度か遭遇しました。一方で田岡さんは実際、芸能方面でのプロデュースの手腕がありましたし、芸能人が好きだったと思うんですね。

――特にファンだった方はいたんですか？

名越 おそらく、やっぱりお嬢（美空ひばり）さんではないでしょうか。ただ、自分の発言がどれだけ影響力があるのか分かっていた方だから、人の好き嫌いや悪口、批評は一切口に出さなかったですね。当時は芸能界とヤクザの世界っていうのはすごく近かった。

まさに“ぴったし”の関係でした。昔の有名なタレントも、この家業の人間の名前を出して無理を通したりしていましたから、まさに“持ちつ持たれつ”の関係性でしたね。

――三代目の時代に山口組は30人ぐらいから1万人規模にまで勢力を伸ばしました。なぜ田岡組長はそこまで規模を広げられたのでしょうか？

名越 僕は芸能事業を担当していたので、具体的な田岡さんの手腕は分かりません。ただ、当時の直参の人たちは二言目には「親分のおかげだ」と言っていましたね。田岡さんと直参の人たちが話していても、直参の人は絶対に田岡さんの目を見て話さない。

必ずちょっと目線を下げて話していました。やっぱり直接は見られないオーラ、カリスマ性があるんですね。僕が言ったら身内の褒め言葉みたいになっちゃうからあんまり言いたくないんですが、やっぱり神という言葉がふさわしい。自分がそう思っているだけかもしれないですけどね。

（後編）ベラミ事件、病室で一点を見つめていた山健さん へ続く。12日18時公開。

《プロフィール》

名越美詞（なこし・よしつぐ）1944年生まれ。神奈川県平塚市出身。中学卒業後、大手電線メーカーに就職。港湾運送事業会社、芸能プロダクションを経て、三代目山口組・田岡一雄組長の長男、満氏の秘書として約10年間務める。