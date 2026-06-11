元サッカー日本代表ＧＫの本並健治氏（６１）が１１日、都内で、元ＮＨＫでフリーの登坂淳一アナウンサー（５５）、大学教授の萱野稔人（５５）と結成したユニット「３匹のおじパパ」の発表会に登場。サッカーＷ杯で１５日（日本時間）が初戦の日本代表にエールを送った。

日ごろから３歳の娘の子育てに奮闘している本並は、日本代表のエースで、最近パパになったばかりの上田綺世選手を、先輩パパとして激励。「守るべき存在が増えた。子どものためにプラスアルファの力が出てくる。上田選手は日本のゴールゲッター。彼が何点取るかで日本の勝敗が決まってくる。期待したい」と、日本の勝利へゴール量産を期待した。

ほかにも日本代表には、子どもがいる選手も多いことに触れ「家族が現地に行ったりしていると思うので、現状以上の力が出ると思う。ベスト８の壁の突破を期待したい」と、健闘を祈っていた。

このユニットは、５０代以上の子育てに奮闘する父親たち（おじパパ）の応援が目的で、父親支援の事業を展開するＮＰＯ法人「ファザーリング・ジャパン」の２０周年記念企画で結成された。３人によるＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「３匹のおじパパ」が、１７日から配信開始となる。