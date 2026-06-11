突然ですが、みなさん！

学校給食が山形県から全国に広まったことをご存じですか？

【写真を見る】懐かしの給食がズラッと並ぶ！みなさんが好きだったメニューは？子どもの頃の思い出と、学校給食の歴史に触れる展示会（山形市）

山形市役所ではきょう、学校給食紹介展が開かれました。

まずは街のみなさんに子どもの時に好きだった給食をお聞きしました。

Ｑ好きだった給食は？

「特にあげぱんとかが好きでした」

「やっぱりカレーでしょうね。おいしかったです」

「家庭で作れないカレーの味だったので好きでした」

西村雛妃アナウンサー「そんなみなさん懐かしの給食が年代別にズラッと並んでいます！」

■学生の頃を思い出す、懐かしの給食

山形市役所では、食育月間の６月に合わせて学校給食紹介展を開催していて、今年で１３回目になります。





「脱脂粉乳嫌いだった」

給食の歴史についても学ぶことができ、訪れた皆さんは子どもの頃を思い出して懐かしんでいました。

西村雛妃アナウンサー「こちらは本のメニューが実際に献立になる図書給食です。私も図書給食大好きだったんですよね。そしてこちらの本見てください。表紙のメニューがそのまま献立になっています」

そしてこちらはきょう実際に小学校に提供された給食なのですが、ここで皆さんにクイズです！

こちらの献立の名前なのですが今話題のスポーツが関係しているんです。

いったい何でしょう！

■正解は・・・！



山形市学校給食センター 関 栞緒里さん「ワールドカップ献立のオランダ編となっています」

こちらはトマトスープに肉団子を入れたトマトゥンスープ、そしてキベリングという白身魚のフライ。これがオランダにちなんだメニューだそうです。

訪れた人「地元の歴史を知られたのはよかったな」

訪れた人「この展示会で新たに山形県の取り組みを知れたのはすてきな機会だったと思う」

山形市学校給食センター 関 栞緒里さん「大人になってから給食に触れる機会がない。あの給食好きだったなあと思い出してもらえる機会になれば」

この学校給食紹介展はあすも開かれています。