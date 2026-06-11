山形県酒田市ではきょう、市内の地区住民対抗のレクリエーション大会が開かれ、２００人以上のシニアたちが白熱した戦いを繰り広げました。

【写真を見る】最高齢は89歳！200人以上参加のレクリエーション大会 風船割りに豆拾い…シニアたちが見せる白熱の戦い！（山形）

日頃の練習の成果を存分に発揮し仲間と協力し、正々堂々を楽しく怪我無く試合を続けます。

この催しは健康寿命を伸ばそうという目的から毎年行われていて、今回は酒田市内の１３の地区から５０～８０代の２１９人が参加しました。

中でもこちらの２人は今大会の最高年齢で同じチームでの参加。

菅井肇さん（８９）と、梅津文子（８８）です。

地区ごとに５チームに分かれ、各競技の順位に応じた点数の合計得点を競います。

■正々堂々、競技開始！

こちらは風船割り競争。

紙風船を膨らませ、お尻で踏んで風船を割る競技です。こちらの競技には菅井さんが参加。農家を営む菅井さん見事な肺活量で風船を膨らませ見事一発で成功！

他の皆さんも華麗に風船を割っていきますが・・・。失敗・・・。

もう一度息を吹き込みチャレンジしますが・・・。失敗・・・。



３回目でやっと成功したようです。

続いては豆拾いリレー。こちらには梅津さんが参加します。

主婦歴およそ６０年の梅津さん見事な箸さばきで難しい豆拾いを難なくクリア。

他にも様々な競技が行われ、最終結果は梅津さん菅井さんのチームは４位。入賞まであと一歩及ばずでした。

■来年も出たい！若さの秘訣は？

菅井肇さん「楽しかったです。（若さの秘訣は）動く仕事ですね。日頃の。（来年も）健康であれば出たい。今までも毎年出ていたので。続けたいと思う」

梅津文子さん「すごく楽しかった。この歳になってこうやって参加するだけでも幸せ。（若さの秘訣は）カラオケ歌っている家で。昔の歌が一番。学校時代の歌。（来年も）このまま健康でいられれば参加したい。３年は出たい。９０歳まで」

白熱した戦いを見せてくれたレクリエーション大会。勝っても負けてもお互いに讃え合う爽やかな姿が見られました。