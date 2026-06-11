日本時間の12日「FIFAワールドカップ2026」が開幕します。

2大会連続で日本代表の指揮を執るのは、長崎市出身の森保 一監督。

4年に一度のサッカーの祭典に県内でも機運が高まっています。

（青木 雄大アナウンサー）

「最高の景色を目指す日本代表に全国から期待が高まっていますが、県内でもユニホームなどを扱うポップアップストアがオープンしました」

アミュプラザ長崎新館1階にオープンしたポップアップストア。

サムライブルーのホームユニホームや、カラフルなストライプが人気のアウェーユニホームなど約100種類をそろえました。

（ABC-MART GRAND STAGE アミュプラザ長崎店 中村 琳 店長）

「(普段着として)ユニホームやゲームシャツを着るブロークコアスタイルが非常に人気があって、取り扱っているアイテムを提案している」

日本時間の12日に開幕する「FIFAワールドカップ2026」。

今大会は、カナダ、メキシコ、アメリカの史上初となる3か国での開催です。

日本代表はベースキャンプ地であるアメリカ・ナッシュビルで練習を公開し、選手たちはリラックスした表情を見せていました。

今大会は、長崎市出身の森保 一監督が2大会連続で指揮を執るほか、吉田 麻也選手もサポートメンバーとしてチームに帯同しています。

日本代表はグループステージで、15日にオランダとの初戦を迎え、21日にチュニジアと、26日にスウェーデンと対戦します。

これまでのワールドカップでの最高成績はベスト16の日本代表。

県民もさらなる躍進に期待を寄せています。

（長崎市民）

「甥っ子のためにユニホームを見に来た。森保監督は長崎出身で日本代表の監督も務めているので期待している。決勝はもちろん優勝目指して頑張ってほしい」

（大学生）

「キーパーとセンターバックとか、今までの歴代の日本代表より強いと思っていて、監督も面白いサッカーをしていると思うので活躍してくれたらうれしい」

ポップアップストアでは、開店から約1時間でアウェーユニホームが完売するなど、注目度の高さがうかがえます。

去年12月、森保監督はNIBの単独インタビューで”世界一”に向けて強い決意を語っていました。

（森保 一 監督）

「目指すところは世界一なので、ワールドカップで優勝することを目標に頑張ってきた。厳しい戦いばかりだとは思うが、粘り強く戦って世界の頂点を目指したい」

4年に一度開催されるサッカーの祭典。

今大会は、史上最多の48チームが世界一を目指して熱戦を繰り広げます。

日本テレビ系列では、21日の日本対チュニジア戦など15試合を放送する予定です。