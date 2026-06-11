【6月12日（金）『みんスポBASEBALL日本ハム対中日』の解説は山粼武司さんから岩瀬仁紀さんに変更となりました】

【写真】名古屋市に店舗を構える、高級ブランド時計取扱店「広告塔」の山粼武司氏

6月10日、UHB（北海道文化放送）の『みんスポ』公式Xが更新され、6月12日に開催されるセ・パ交流戦「北海道日本ハムファイターズ対中日ドラゴンズ」での解説者変更が発表された。

この日、中日や東北楽天ゴールデンイーグルスなどで活躍し、2度のホームラン王を獲得した、通算403本塁打を誇る元プロ野球選手・山粼武司氏（57）の長男が逮捕されたというニュースが飛び込んできたばかり。

詐欺容疑で愛知県警に逮捕されたのは山粼大貴容疑者（29）。なんでも2024年11月に都内男性から「オークションで高値で売却できる」などと685万円相当の高級時計を預かるも、実際には出品せずに質屋で換金。得たお金を所有者に渡さずに騙し取った疑いがかけられている。

「元中日・山粼武司の息子が逮捕」との衝撃の見出しが各メディアで踊ると、山粼自身も弁護士を通じてコメントを発表。我が子が起こした騒動を詫びつつも、

【息子大貴は、令和7年2月頃から行方が分からなくなっており、連絡もとれず、息子がどのような生活をしていたのかさえ全く把握していませんでした。】

2025年2月ごろより息子とは“疎遠”状態にあることを明かす。その上で、

親としても全く把握していない息子

【親の育て方や躾が悪いとの批判は免れないとは思いますが、大貴は既に29歳となっており、親としても全く把握していない息子についてコメントすることはできない心情をご理解ください。】

すでに大貴容疑者が「すでに29歳」になっていること、「全く把握していない」ことを強調し、警察捜査には協力するとした上でそれ以上のコメントは避けたのだった。

かつて2021年、山粼のYouTubeチャンネルに“登場”している容疑者。この時、【人生を変えた息子からの助言】との動画を投稿し、2004年オフにオリックスバファローズから戦力外を言い渡された時のエピソードを披露している。

「まだ小さかったけどね。小学生くらいだったかな。“パパ野球やんないの？”って言われて。やれるかどうかわからないけど、じゃあトライしてみるよ」

引退も考えていたという山粼だが、そんな「息子の言葉」が、2005年に新規参入した楽天でプレーする後押しになったことを嬉々として明かした山粼。のちに39歳にしてパ・リーグ本塁打王を獲得した、“中年の星”と称される活躍は知っての通りだ。

このYouTube動画の撮影現場に、父親の「マネージャー」として立ち会っていたのが大貴容疑者だった。

当時は少なくとも“仕事”に携わっていた容疑者だが、逮捕時には「職業不詳」と伝えられている。親子間で何らかの“ズレ”が生じていたのだろうか、いずれにしても山粼の息子とは言え、父親とは別人格の「29歳の大人」がしたこと。それだけに、

高級ブランド時計店の広告塔だった

《30の息子の起こした事なんて親父には関係ないやろ》

《29歳にもなった息子の件で親の仕事に支障がでるのはどうか》

《息子の関係で、大変だ。山崎さんの解説は楽しくてわかりやすくて自分は好きだ。》

ネット上では29歳・息子の不祥事によって「親の仕事」にも影響が及んでいる現状に違和感を覚える声も。一方で元ドラゴンズ担当の野球ライターの見解は異なる。

「山粼さんのコメントでもあった通り、焦燥感にかられているとのことで、彼の性格上、親の責任を痛感して自ら“出演辞退”を申し入れただと思います。それに容疑者が被害者を信用させるために“父親の名前”を使った可能性も考えられることから、決して無関係とは言えない現状もあるのかもしれません。

というのも山粼さん、名古屋市に店舗を構える高級ブランド時計の取り扱い専門店で広告塔も務めています。高級時計をねらった息子の犯行だけに、別人格とは言えどもさすがにイメージも良くはない。事件の真相が明らかになるまでの“自粛”ではないでしょうか」

日ハム対中日戦の解説者変更に続き、16日に出演予定だったBSフジ『プロ野球 レジェン堂』の放送も、過去の再放送に差し替えられている。やはり多くの視聴者の目に触れる仕事だけに、それでも“親の責任”が付きまとうのも致し方がないということか。