熊本市では、去年8月の記録的な雨で大きな被害が出ましたが、市全体の治水策の方向性を示した「治水総合計画」について、28年間改定していなかったことが明らかになりました。

【写真を見る】熊本市「治水計画」28年間“放置” その間に市町村合併…富合・植木・城南は含まれず 坪井川沿いでは浸水対策に住民が不安を募らす

11日の市議会で熊本市の幹部は・・

熊本市都市建設局 上野幸威 局長「計画策定からの期間、市民の皆様や議会に対し、丁寧に説明を行っていなかったことは反省すべき点で重く受け止めている」

改定しなかった影響は「ない」

熊本市によりますと、市の治水総合計画は治水策を盛り込んだ最上位の計画ですが、1998年3月の策定以降、一度も見直されていないため、それ以降に合併した富合町、植木町、城南町は、この計画の対象に含まれていません。

熊本市は合併した旧3町を含め、河川や下水道の治水策は進んでいて、28年間改定しなかったことで「影響はない」としていて、今後は「総合計画」の廃止を含めて検討するということです。

しかし議員からは・・

熊本自民 北川 哉 市議「去年の豪雨を踏まえても、今後の方向性が十分に示されていないことは市民にとって分かりやすい説明とは言い難い」

記録的大雨で被災地域の住民は…

また去年8月の大雨で被害が出た地域の住民達も、本格的な雨の季節を前に不安を募らせています。

熊本市は5月31日に住民説明会を開き、坪井川沿いの浸水対策や今後の取り組みについて説明しましたが…

住民「何の解決策にも、説明にもなっていない」

自治会長「どこでも良いので水害対策窓口を作ってほしい。そこに住民が、こうしてほしいなどと電話すれば、ちゃんと聞いてもらえると」

市が進める対策の進み具合を気にしていました。