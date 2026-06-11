「楽天−巨人」（１１日、楽天モバイル最強パーク）

巨人・田中将大投手が先発し、古巣・楽天戦に初登板。２回６安打５失点で降板した。打者１４人に５０球を投げ２四球で三振はなかった。

田中将は初回、先頭の平良に右前打を浴びると二盗も許した。１死三塁となり、辰己の投手前への打球にグラブは差し出したがはじいてしまい、投手強襲の適時内野安打となって１点を奪われた。

なおも一、二塁で渡辺佳には右越え適時二塁打で２点目。１死二、三塁で佐藤の遊ゴロの間に３点目を失うと、２死三塁で村林は二塁へのタイムリー内野安打で４点目を奪われた。

二回も２死一、二塁でマッカスカーに左前適時打を浴び追加点を奪われた。

三回の守備に就く前に、橋上監督代行がベンチを出て球審に投手交代を告げた。２番手で森田が登板した。ベンチの田中将はタオルで汗を拭った。降板後に球団を通じて「悔しい結果になってしまいました」とコメントした。

田中将は１０日の練習後に「本当にさまざまな思い出のある球場で、また投げられることをうれしく思います」と感慨深く話していた。