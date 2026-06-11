石川県では廃校になった学校の校舎が新しい形で生まれ変わっています。

地域の居場所や新たな産業を生み出す拠点など。活用の幅が広がっている廃校舎のいまを取材しました。



揚げパンや…瓶入りの牛乳…。

5月にオープンしたこちらのお店。給食をイメージしたランチを提供するお店です。



実はこの場所…

「ここは元職員室で、みんなが集まるレストランみたいなところになればいいなと思いました」

去年3月に閉校した旧宝達小学校の建物を活用した施設なんです。

跳び箱を活用したユニークなテーブルなどもともと学校にあった備品を使っています。





「オープンして週1、2、3くらい来てます」「家族で来たりとか、同級生で来たりとか。」「すごい栄養満点だし、懐かしい気持ちになって楽しいです」

運営するのはこの学校の卒業生、高木一栄さん。

宝達志水町が募っていた空き校舎の利活用事業に応募しました。



■高木一栄さん：

「私は誰でも気軽に入れるような場所として活用できたらいいなというふうに思って応募した」



飲食店を出すのは初めての挑戦ですが「あって当たり前の場所を残したい」、という思いで決意したといいます。



■高木さん：

「私もここの卒業生ですし、娘も息子もここの卒業生なので、あって当たり前の場所なので、なくなったらとても寂しいなと思いました」

施設の中には飲食店以外のスペースも。



「1階の2つの教室はコミュニティスペースとして活用できたらいいなと思っています。」



待ち時間や食後のひとときを楽しむ場所として利用客に開放しています。



■利用客は：

「ゆっくりこうやって、また話をする。みんなの話にもなるし、このコミュニケーションをするのにいいね。」

他にも2階の教室はレンタルスペースとしてセミナーやワークショップなど住民らの「十八番」を行かせる場所として活用します。



■高木さん：

「地域の方が気軽に立ち寄れる場所になってほしいというのと、また新たな若者が挑戦できる場所としても生まれ変われたらいいなというふうには思っています」



設備投資を抑えたり地域の活性化につながるとして近年、注目されている廃校舎の有効利用。

現在、石川県内では小・中・高校合わせて72の廃校舎が現存し、このうち、およそ6割にあたる43校がすでに活用されています。

こうしたなか金沢では、こんなスポットも。

旧野町小学校を利活用したコミュニティーセンター金沢未来のまち創造館。



中に入ると…

「ここが工作とかする場所ですね」



ここは子どもたちが工作などを行うことができるスタジオ。

3Dプリンターやレーザーカッターなど、多様な機材が揃い子どもたちのアイディアを実現できる環境を整えています。

さらに、プロの料理人が研究などに使用する、あらゆるジャンルに対応した調理設備が完備された調理室も。



■担当者：

「どうやったらその金沢の食文化をもっとこう発展させられるのかなっていうことをここで研究してもらう。考えてもらっているために、こういった施設ができた」



この施設は新たな産業の創出と未来で活躍する人材の輩出を目的に2021年8月に開館しました。

そして施設の一階には地元の人にとって交流の場所となっているカフェが。

この日は、旧野町小学校の卒業生が訪れていました

■卒業生：

「ここへ来て必ずコーヒー飲んで雑談するのが楽しみで」

「おかげさんでこういういいところあるから、皆でこうして」

「楽しみにしておりますよ。ここでお話するのが」



施設のなかには地元の公民館も入り地域の交流拠点にもなっています。

■野町公民館・大坪辰雄 館長：

「（廃校になったときは）本当に寂しい気持ちでいっぱいでしたね、長く続いた小学校がなくなるということで」

「（金沢未来のまち創造館ができて）思いといえばそれはよかったなと。」

「地域の人がいけば必ずいる、あとはこうやって子供が遊びに来る」

■金沢未来のまち創造館・池田昌志 担当館長補佐：

「地域の人たちの交流の場にもなっていますし、その地域の人の居場所にもなっておりますので」

「みんなが交流して、ここで新しい価値が生まれる場になってもらったらいいなっていうふうに思ってます。」





ほかにも石川県内では空飛ぶ車の開発拠点になっていたり、木や森に親しむ施設、不登校の児童生徒に向けた学びの多様化学校などさまざまな活用の仕方が検討されています。



廃校舎を負の遺産としないために。

地域の中心だった校舎は使い道次第でさまざまな可能性を秘めています。