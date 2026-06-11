《あなたのおかげで、がんばれています。あなたのおかげで、がんばれます》

こう想いを綴ったのは、かつて苦楽を共にした“心友”だった―─

日本中から感謝と感動の声が巻き起こった、東京ドームでの「嵐」ラストライブ。ステージを華やかに彩り、去っていく5人の姿に涙を流したファンも多いだろう。芸能界からもSNSなどを通じて、数多くのメッセージが寄せられた。

気になるのはメンバーそれぞれの今後の動向だが、櫻井翔（44）と相葉雅紀（43）は引き続きSTARTO ENTERTAINMENTに在籍。松本潤（42）と二宮和也（42）はすでに個人事務所で活動している一方、大野智（45）だけは何も発表がない。

大野はラストライブがおこなわれた5月31日をもってSTARTO社を退所。嵐の活動休止報告時には「この世界を離れて、今まで見たことのない景色を見てみたい」とコメントしていたため、このまま“引退”と受け止められても仕方はないだろう。

そんな状況の中、一部メディアから大野は退所後も引退はせず、芸能活動を継続するという驚きの報道が。実際に大野は今年3月、松本がファンクラブ向けにおこなった生配信に参加した際、退所後は“マイペースにファンの皆さんに向けてできることをやっていく”といった趣旨の発言をしていたのだ。

引退撤回のキーパーソンとして、本誌ではジュニア時代からの盟友・町田慎吾（45）を挙げた。大野とは’94年に入所した同期で同い年。「心友」と呼び合うほど仲が良く、ファンからは“大町コンビ”と呼ばれたが、町田は’15年2月にジャニーズ事務所（当時）を退所している。

「町田さんは退所後も、俳優や演出家として活躍を続けています。昨年10月には、元ジュニアの佐野瑞樹さんと『佐野と町田と仲間たち』を設立。同団体による今年3月の舞台には、同じく元ジュニアの秋山純さんと米花剛史さんも出演しました。STARTO社を退所したいま、大野さんが心友の元に駆けつける可能性は十分にあるのではないでしょうか」（アイドル情報誌ライター）

29日までにXを更新した町田は、《5月29日。フリーで活動をして、11年が経ちました。夢を叶える為に、フリーとして活動をすると決めてから11年。いろいろな事がありました》と言及。続けて綴ったのが、《あなたのおかげで、がんばれています。あなたのおかげで、がんばれます。心から、ありがとう。感謝の気持ちでいっぱいです》という冒頭にも記した意味深なコメントだ。

町田の投稿に対して、Xには

《月が明けて6月になれば心友の彼も、やっと退所できてフリーになることでしょう。町田さんのもう一つの夢が叶うように心友のファンの子一同、ずっと祈っています》

《「あなた」は、全ての方でしょう。今日思うのは、同期のあの方なのかな。京都に行きたくなりました。》

《町田さんの夢が叶いますように その夢を一緒にみられますように》

といった反応も。ファンの多くが大野を思っての投稿ではないかと考えているようだ。

町田演出のステージで大野を見られる日は、案外近いのかもしれない――。